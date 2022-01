Auf dem Markdorfer Friedhof dürfen fortan keine Grabsteine mehr aufgestellt werden, die aus „ausbeuterischer Kinderarbeit“ stammen. Gleiches gilt auch für andere Elemente auf Grabstätten – etwa für Grabeinfassungen. So hat es der Gemeinderat in jüngster Sitzung einstimmig beschlossen.

Verwaltungsgerichtshof kassiert altes Landesgesetz ein

Eben diesen Beschluss hat der Gemeinderat bereits im September 2012 gefasst. Ebenso wie viele andere Gemeinden in Baden-Württemberg. Doch hatte die Satzungsänderung damals keinen Bestand. Der Grund: Das Landesgesetz, auf dem der Markdorfer Beschluss basierte, wurde 2014 nach der Klage eines Steinmetzbetriebs vom Mannheimer Verwaltungsgerichtshof kassiert. Da es an Möglichkeiten zur Zertifizierung fehlte und den Steinmetzen somit der aufwendige Nachweis zum Ausschluss von ausbeuterischer Kinderarbeit nicht abverlangt werden konnte.

„Bewährte Zertifikate“ genügen als Nachweis

Die Stuttgarter Landesregierung hat inzwischen ein neues Gesetz vorgelegt. Diese Grundlage für die Friedhofsatzungen der Gemeinden sieht den Nachweis, dass ein Grabstein ohne „ausbeuterische Kinderarbeit“ produziert worden ist, durch ein „bewährtes Zertifikat“ vor. Wer zertifiziert, das lässt sich auf einer „anerkannten“ Internetplattform einsehen.

Aufschluss gibt es im Netz

Hauptamtsleiter Klaus Schiele hat die entsprechende Seite den Gemeinderäten gezeigt. Auf dem Internetportal „Siegelklarheit.de“ finden sich derzeit fünf Zertifizierer, die den Handel mit Naturstein nach ökologischen Gesichtspunkten sowie auf Sozialverträglichkeit kontrollieren. „Die Frage wird sein“, so merkte Schiele an, „wie wir das kommunizieren.“

Enger Kontakt zu Markdorfer Steinmetzen

Mit den Markdorfer Steinmetzen stehe die Stadt in engem Kontakt. Darüber hinaus werde ein Informationsblatt erarbeitet, dass die Hintergründe zum nun in Kraft tretenden „Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit“ beleuchtet. Der entsprechende Passus in der Friedhofsatzung führt übrigens auch aus, dass der Nachweis der Unbedenklichkeit auch dann gegeben ist, wenn der Stein, wenn die Einfassung aus einem Mitgliedsstaat der EU stammt oder aus der Schweiz.

Nur ein erster Schritt

Stadtrat Uwe Achilles, Fraktionsvorsitzender der SPD, bezeichnete die Markdorfer Satzungsänderung als Appell an das Gewissen. Als Impuls, doch „über den Weg der Steine nachzudenken“, den sie aus fernen Steinbrüchen zu uns machen. Für die Markdorfer Umweltgruppe begrüßte Stadtrat Jonas Alber den Beschlussvorschlag der Verwaltung. „Es ist kann dies aber nur ein erster Anfang sein.“ Dass Kinder gezwungen sind, für den Unterhalt ihrer Familie zu arbeiten, statt zur Schule zu gehen, sei ein weit verbreitetes Problem.

Immerhin ändert die Stadt ihre Satzung. Das neue Gesetz der Stuttgarter Koalition zwingt sie nicht dazu. Somit ist die Änderung der Markdorfer Friedhofsatzung ein freiwillig gemachter erster Schritt.