Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fiel einer Streife des Polizeireviers Überlingen am Samstag um 21.53 Uhr ein schwarzer VW Golf in Markdorf beim Bildungszentrum auf. Die eindeutigen Anhaltesignale der Polizei ignorierte der Golf-Fahrer und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der B 33 in Richtung Ravensburg, teilt die Polizei mit.

Auf der B33 kommt es fast zu einem Unfall

Auf Höhe von „Stadel“ überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Hierbei musste das entgegenkommende Auto stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. An der Kreuzung bei Bitzenhofen bremste der Golf-Fahrer das Fahrzeug bis zum Stillstand ab, legte den Rückwärtsgang ein und rammte das dahinterstehende Polizeifahrzeug, heißt es in dem Polizeibericht.

Anschließend setzte er seine Fahrt bis in die Bachäckerstraße in Oberteuringen fort. Dort ließ er sich widerstandslos festnehmen. Beim Unfall entstand am Polizeifahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro, am Golf in Höhe von 700 Euro.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Zeugen, insbesondere welche das Überholmanöver gesehen haben oder geschädigt sind, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst in Ravensburg unter Tel. 0751/ 8030 zu melden.