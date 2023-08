Yuriladies Suniga-Martinez wollte für ihren Sohn eine bessere Zukunft. Und so entschließt sich die heute 27-Jährige Ende 2018, ihre kubanische Heimat Matanzas hinter sich zu lassen und mit dem Vater des Kindes nach Deutschland zu gehen. Mittlerweile ist sie alleinerziehend und musste in den vergangenen fünf Jahren einen steinigen Weg zurücklegen. „Ohne Hilfe hätte ich das nicht geschafft“, sagt Suniga-Martinez, die im Markdorfer Mehrgenerationenhaus (MGH) ihre Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht hat. Jetzt beginnt ihr Anerkennungsjahr im Rotach-Kindergarten in Oberteuringen.

Für das MGH-Leitungsteam Renate Hold und Christin Jungblut ist Suniga-Martinez ein gelungenes Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn verschiedene Akteure und Institutionen an einem Strang ziehen und zusammenarbeiten – in diesem Fall das Jobcenter, die Edith-Stein-Schule Ravensburg, BBQ, Jugendamt und Josef-Wagner-Stiftung. „Und unsere Sandra Schmidt dürfen wir nicht vergessen“, sagt Renate Hold.

Suniga-Martinez hat keinen Job, als sie nach Markdorf kommt, spricht die Sprache nicht. Sie macht Deutschkurse, schafft aber die B1-Prüfung nicht – eine Voraussetzung, um eine Ausbildung beginnen zu dürfen. Über das Jobcenter landet sie im Mehrgenerationenhaus und erweist sich doch als „Glücksfall“, so Renate Hold. Die 27-Jährige unterstützt das Team bei der Kinderbetreuung und Renate Hold und Christin Jungblut setzen sich für die junge Frau ein und unterstützen sie.

So kann Suniga-Martinez eine Ausbildung zur Kinderpflegerin machen, bekommt über die Wagner-Stiftung den Führerschein finanziert, damit sie nach Ravensburg fahren kann. Nebenher kümmert sie sich um ihren Sohn, der bei Tagesmutter Sandra Schmidt unterkommen kann. Gemeinsam wird gelernt und Yuriladies Suniga-Martinez schafft trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Ausbildung. „Das freut uns sehr, dass sie es trotz vieler Hindernisse geschafft hat“, sagt Jungblut.