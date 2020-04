Bei derzeit fast schon sommerlichen Temperaturen bleiben dennoch viele Ruhebänke zumeist leer. Auch wenn Palmen wie diese neben dem Chorraum der Pfarrkirche St. Nikolaus einen Hauch von mediterranem Flair erahnen lassen.

Bild: Ganter, Toni

Szene in der Marktstraße am Karsamstag, später Vormittag. Die wenigen Passanten, die ab und zu vorbeikommen, lassen sich bequem an einer Hand abzählen. Im Hintergrund das historische Untertor, rechts davon ein altes Fachwerkhaus.

Bild: Ganter, Toni

Tagein, tagaus gleichen sich die Szenerien in der Kernstadt. Im Turm der Pfarrkirche St. Nikolaus ertönen die 11-Uhr-Schläge und das Geläut. Und das Städtle wirkt vom Marktplatz bis zur Hauptstraße wie ausgestorben.

Video: Ganter, Toni

Und in der Hauptstraße? Sehen Sie selbst:

Video: Ganter, Toni

Szene in der Markdorfer Altstadt von der Ulrichstraße. Gastrotische und Stühle sind verwaist. Kneipen, Cafés, Eisdielen und Restaurants geschlossen. Wie überall im Gehrenbergstädtle. Ja – ein Tässcen Kaffee oder Capucchino wäre schon schön. Dekos und Blumen trösten da nur ein bisschen...

Bild: Ganter, Toni

Ein Zettel hinter der verglasten Tür am „Untertor“ – Café, Bar und Restaurant bis auf Weiteres geschlossen. Und doch eine hoffnungsvolle Aufforderung: Bete ein „Vater Unser“ hier, dann gibt‘s bestimmt bald wieder ein Bier!

Bild: Ganter, Toni

Über die zwei Figuren des Latschebrunnens hinweg in Blickrichtung Ortsdurchfahrt B 33 geschaut. Im Moment auch niemand zu sehen. Und das um 11.22 Uhr. Üblicherweise wären um diese Zeit sehr viel mehr Fußgänger und Autos unterwegs. Hinten links der Turm des Bischofsschlosses.

Bild: Ganter, Toni

Der Platz beim Latschebrunnen an der Ecke Am Stadtgraben/Hauptstraße. Auch hier würden sich Passanten niederlassen. Sich bewirten lassen und vielleicht dem plätschernden Wasser des Latschebrunnens lauschen. Aber auch da geht nichts, das Wasser ist abgestellt.

Bild: Ganter, Toni

Sechs Autos stehen auf dem oberen Deck des Parkhauses Poststraße und es gibt noch so einige freie Stellplätze. Werkstags und speziell an einem Karsamstag am späten Vormittag käme das sonst einem Sechser im Lotto gleich.

Bild: Ganter, Toni

Blick im Proma über die ausgeschaltete Rolltreppe hinweg – gespenstische Leere am Karsamstagvormittag auf beiden Etagen. Üblicherweise würden vor den Feiertagen noch letzte Einkäufe erledigt.

Bild: Ganter, Toni

Donnerstag ist in Markdorf Markttag. In Corona-Zeiten sind die Stände der Anbieter in der Marktstraße deutlicher weiter auseinander aufgestellt. Auch die Kundenfrequenz ist viel niedriger als üblich. An den Zugängen zum Marktareal weisen Schilder darauf hin, dass die Sicherheitsabstände gewahrt werden müssen.

Bild: Ganter, Toni

Für die jüngsten Einwohner in Markdorf ist das besonders schwer oder gar nicht zu verstehen. Spielplätze wie dieser an der Gehrenbergstaße dürfen nicht benutzt werden.

Bild: Ganter, Toni

Die Trendsportanlage in Nachbarschaft zum Bildungszentrum Markdorf ist von der Stadtverwaltung wegen Corona ebenfalls bis auf Weiteres gesperrt. Sonst tummeln sich dort Jugendliche mit Skateboards oder BMX-Bikes, um ihre Techniken zu perfektionieren, damit Sprünge und Kunststücke so richtig was hermachen.