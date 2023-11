Die evangelischen Kirchengemeinden von Markdorf und von Meersburg laden am kommenden Samstag, 18. November, zum Mitsingen ein. Dies bei einer Gesangsform, bei der das Singen buchstäblich im Begriff liegt: der Kantate. Auf Italienisch bedeutet das Singstück. Johann Sebastian Bach hat die Kantate zum Inbegriff für Kirchenmusik gemacht. Und so lautet das Motto zu der abendlichen Chorprobe im „Haus im Weinberg“, dem evangelischen Gemeindehaus in Markdorf, „Bach zum Mitsingen“. Die Probe soll auf den am Sonntag, 19. November, um 18 Uhr folgenden Gottesdienst in der Klufterner St.-Gangolf-Kirche vorbereiten.

„Ende September haben wir ja schon die Kantate „Christus, der ist mein Leben“ gesungen, erklärt Matthias Klemm, Leiter des „Bodensee Bachkantaten Ensembles“. Und auch das sei in den Kontext eines Gottesdienstes eingebettet gewesen. Der Thomas-Kantor habe 200 Kirchenkantaten komponiert. Dazu gehört auch „Es reißet euch ein schrecklich Ende“, Bachwerkeverzeichnis 90. Beide Kantaten, „Christus, der ist mein Leben“ und „Es reißet euch ...“ hat Bach im Jahre 1723 komponiert. In dem Jahr, da er in Leipzig sein Amt als Musikdirektor und Thomaskantor aufnahm. Dieses 300-Jahr-Jubiläum haben die evangelischen Kirchengemeinden Markdorf und Meersburg zum Anlass genommen, die beiden Gottesdienste – im September und nun am 19. November – vom „Bodensee Bachkantaten Ensemble“ einrahmen zu lassen. Überdies hat Matthias Klemm für das Christliche Bildungswerk Markdorf den Vortrag „Wirken und Werke des Thomaskantors im ersten Amtsjahr“ gehalten.

Gesucht sind nun Tenöre, aber auch Alt, denn Bass und Sopran seien gut besetzt, berichtete Ensembleleiter Klemm von den Vorarbeiten für den Abschluss des 300-Jahre-Leipziger-Bach-Kantaten-Projekts. Ziel sei es nun, den Schluss Choral der Kantate vierstimmig zu singen, erklärt Klemm. Wer einigermaßen ambitioniert ist, der sei herzlich eingeladen, am Samstag ab 19 Uhr im Haus im Weinberg mitzusingen.