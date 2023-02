Schulleiter, das sei er mit Leib und Seele, erklärt Gerd Magino. Heute sitzt er im Rektorenbüro der Markdorfer Pestalozzischule. Hier ist Magino kommissarischer Leiter, nachdem Jens Oschmann diese Position abgegeben hat. „Ich hab den Job aus Solidarität übernommen“, erklärt Magino.

Eigentlich habe er bereits genug zu tun als Schulleiter der Förderschule Salem. Einige seiner Markdorfer Kollegen habe er schon vorher gut gekannt. Die wollte er nicht im Regen stehen lassen. Und Regen heißt in diesem Falle: Schulentwicklung. Denn die Pestalozzischule steht vor großen Herausforderungen. Auch sie muss ihr pädagogisches Konzept neu schärfen. Für Gerd Magino bedeutet die zusätzlich übernommene Aufgabe eine erhebliche Mehrbelastung.

Zur Person Gerd Magino wurde 1964 in Friedrichshafen geboren. Aufgewachsen ist er in Oberteuringen. Die weiterführende Schule hat er in Markdorf, am BZM, besucht. Seit 40 Jahren ist er Trainer beim Oberteuringer Volleyball-Club. Das Abitur hat er auf dem Wirtschaftsgymnasium in Friedrichshafen gemacht. Er schloss eine Banklehre ab, entschied sich dann aber für ein Lehramtsstudium, Schwerpunkt Hauptschullehrer, an der Hochschule Weingarten. Sein Referendariat absolvierte an der Bodensee-Schule Friedrichshafen. Im Anschluss unterrichtete er an einer privaten Sonder- und Förderschule in Wilhelmsdorf und studierte Sonderpädagogik. Seit 2006 ist Gerd Magino Rektor der Förderschule in Salem, Förderschwerpunkt Lernen und leitet nun die Markdorfer Pestalozzischule kommissarisch.

Keine Angst vor Bürokratie

„Zum Glück stehen mir hier an der Pestalozzischule alle zur Seite“, erklärt er. Auf Dauer spüre er trotzdem eine gewisse Ermüdung. Und das, obgleich er sich bestens zu organisieren weiß. Diese Fähigkeit hat er sich aus seinem ersten Beruf mitgebracht. „Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht.“ Wovon er heute stark profitiere. „Ich kann Geld.“ Bilanzen, überhaupt Bürokratie sind für ihn kein Buch mit sieben Siegeln.

Gerd Magino, der kommissarische Leiter der Pestalozzischule, freut sich, wenn seine Schüler in der Markdorfer Öffentlichkeit erscheinen. (Archivbild) | Bild: Jörg Büsche

Sport als Motor

Zur Pädagogik ist er über den Sport gekommen. In seiner Jugend Württembergischer Meister der Mittelstrecke auf 2000 Meter hat er irgendwann ein Faible für den Volleyball entwickelt, den Oberteuringer Volleyball-Club mitbegründet. Dort ist er seit 40 Jahren Trainer. Die Rolle, in der Gerd Magino seine Leidenschaft fürs Vermitteln, Beibringen, für den Umgang mit jungen Menschen entdeckte. Und während seines 20 Monate währenden Zivildienstes im Friedrichshafener Karl-Olga-Alten-Pflegeheim sei ihm klar geworden, „wie gerne ich in einem Team mitarbeite“.

Den Oberteuringer Volleyball-Club hat Gerd Magino mitbegründet. Dort ist seit 40 Jahren Trainer. Während der Coronapandemie war wenigstens ab und zu Beachvolleyball möglich. (Archivbild) | Bild: Volleyballclub Oberteuringen

Das Wichtigste ist der Berufseinstieg

Nach dem Kern seines pädagogischen Anliegens gefragt, erklärt Rektor Magino: „Ich möchte jungen Menschen auf ihr Berufsleben vorbereiten, den Weg auf den Arbeitsmarkt erleichtern.“ Damals, als er sich gegen den Bankschalter und für ein Pädagogikstudium in Weingarten entschied, sei der Schritt zur Anstellung beziehungsweise zur Ausbildung keineswegs leicht gewesen. Selbst in der Bodenseeregion herrschte eine verhältnismäßig hohe Jugendarbeitslosigkeit. „Für mich hat festgestanden, dass ich nicht an einer Grundschule unterrichten will, sondern an die Hauptschule wollte.“

Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit der Pestalozzi-Schule mit Einrichtungen und Unternehmen in Markdorf. Die Schüler haben Bienenhotels gebaut – und die städtische Mitarbeiter sorgen für die Installation in einer öffenlichen Anlage. (Archivbild) | Bild: Jörg Büsche

Augenmerk auf den Einzelnen

Sein Referendariat hat Gerd Magino an der Bodensee-Schule in Friedrichshafen absolviert. Das sollte ihn prägen. Denn an der Bodensee-Schule ist er verstärkt dem Unterrichtsprinzip des individualisierten Lernens begegnet. Das nimmt den einzelnen Schüler in den Blick, holt ihn bei seinen Stärken ab, nimmt Rücksicht aufs eigene Lerntempo des Schülers. Das individualisierende Vorgehen beim Unterrichten half dem jungen Lehrer nach seinem Examen bei seiner ersten Anstellung weiter – in einer privaten Schule in Wilhelmsdorf. Dort unterrichtete er schwer erziehbare Kinder und Jugendliche.

„Die Klassen waren klein – nur sechs bis zehn Schüler“, erklärt der Pädagoge. Bald hatte er den Eindruck, dass ihm noch wichtige Instrumente für eine eingehendere Diagnose fehlten, um die Gründe für Lernschwächen und Verhaltensdefizite aufzudecken. Das erforderliche Instrumentarium erwarb er sich durch ein Aufbaustudium. An der Pädagogischen Hochschule Reutlingen sattelte Magino noch das Fach Sonderpädagogik drauf.

Markdorf/Friedrichshafen Zwei Grundschulen, keine Rektoren – und keine Bewerber in Sicht Das könnte Sie auch interessieren

Ein Hoch auf Zusammenlernen

Nach zehn Jahren in Wilhelmsdorf nahm sich Gerd Magino eine Auszeit. Er machte eine einjährige Weltreise. Bei der er neue Eindrücke sammelte – auch wie in anderen Ländern unterrichtet wird. „Ich habe gelernt, dass unsere Differenzierung, unser Trennen in Haupt-, Realschüler und Gymnasiasten ziemlich einzigartig ist.“ Überall sonst lernen die Kinder und Jugendlichen zusammen – und fahren gut dabei. „Das deutsche Schulsystem hat viel mir unserer Mentalität zu tun“, erklärt der Pädagoge.