Georg Riedmann hat eine Gegenkandidatin: Heike Padberg aus Langenargen möchte Bürgermeisterin von Markdorf werden

Die 55-jährige promovierte Informatikerin und Psychotherapeutin Heike Padberg hat im Markdorfer Rathaus am Donnerstagvormittag ihre Bewerbung für die Bürgermeisterwahl am 27. Juni abgegeben. Sie ist Mitglied der Partei „Die Basis“, steht der offiziellen Corona-Linie kritisch gegenüber und will mit den Markdorfern ins Gespräch kommen.