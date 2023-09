Wenn die CDU-Stadträte Kerstin Mock und Simon Pfluger auf Markdorfs künftige Entwicklung zu sprechen kommen, klingen sie sehr zuversichtlich. Pfluger sieht in dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) eine „Super-Chance“. Und die Fraktionsvorsitzende Kerstin Mock ist überzeugt, dass sich „etwas Zielführendes“ machen lässt, aus dem, was das Tübinger Pragma-Institut an Ideen hat.

„Genügend Potenzial ist ja da“, erklärt Kerstin Mock. „Wir haben eine hochaktive Bürgerschaft in der Stadt.“ Darum sei sie zuversichtlich, dass sich viele Akteure – Bürger, Geschäftsleute, Unternehmen und Vereine – daran beteiligen werden, was im Rahmen des Programms auf den Weg gebracht wird.

Reiner App wisse die Wünsche der Bürger sinnvoll zu bündeln, erklären Kerstin Mock und Simon Pfluger. | Bild: Jörg Büsche

Mehr Platz im Pflegeheim

Ihre Zuversicht hält auch dann noch an, wenn Kerstin Mock und Simon Pfluger das Thema städtische Finanzen streifen. „Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung sehen wir“, so Kerstin Mock. Am Horizont stehe für sie aber ein neues wichtiges Thema: Die Erweiterung des Pflegeheims St. Franziskus. „Die ergibt sich aus der Einzelzimmervorgabe durch die Landesheimbauverordnung“, erläutert Mock.

Dass sich Gewünschtes oftmals nicht schnell umsetzen lässt, verlange dem Bürger einiges an Geduld ab. Und den Stadträten bereite es erhöhten Erklärungsaufwand. Gerade beim Erläutern komplexerer Zusammenhänge. Vor allem wenn aus Stuttgart, wenn aus Berlin immer mehr Vorgaben die geplanten Projekte bremsen – gleich ob bei neuen Schulen, Kindergärten, überhaupt bei öffentlichen Gebäuden. Bei Simon Pfluger beschleicht deshalb mitunter das Gefühl, „dass wir manchmal geradezu fremdbestimmt werden im Rat“.

Kerstin Mock und Simon Pfluger stören sich an der Überregulierung bei der Planung öffenlicher Gebäude – so wie hier in der Jakob-Gretser-Grunschule. | Bild: Jörg Büsche

Arbeiten in attraktivem Umfeld

Nicht fremdbestimmt war der Rat zuletzt bei seinen Personalentscheidungen. „Uns ist es gelungen, recht wichtige Posten in der Stadtverwaltung neu zu besetzen – und das mit sehr qualifizierten Leuten“, erklärt Kerstin Mock. Ganz unattraktiv könne das Arbeiten in Markdorf also nicht sein. Und offene Stelle, so ergänzt Simon Pfluger seien auch eine Folge des bundesweit zu beobachtenden Fachkräftemangels.

Zu den Personen Kerstin Mock, 49, geboren in Böblingen. Nach ihrer Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau schloss sie ein Studium der Agrarwirtschaft an der Fachhochschule Nürtingen ab. Gemeinsam mit Markus Mock leitet sie den landwirtschaftlichen Betrieb und die Ferienwohnung Vermietung am Stüblehof. Ihre drei Kinder sind 23, 20 und 12 Jahre alt. Ehrenamtlich engagiert sie sich sowohl beim Landfrauenverein Markdorf und Seegemeinden als Beisitzerin als auch beim Landfrauenverband Südbaden als Vizepräsidentin. Weiterhin ist sie ehrenamtliche Richterin beim Finanzgericht Freiburg. Zu ihren Steckenpferden gehören Wandern, Skifahren, gutes Essen und die Naturheilkunde. Simon Pfluger, 38, wurde in Ravensburg geboren und ist in Markdorf-Ittendorf aufgewachsen. Das Studium zum technischen Diplom-Kaufmann absolvierte er in Stuttgart, Tübingen und Montpellier und arbeitet heute als Projektleiter in der Industrie. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Trompete spielt er im Musikverein Ittendorf. Seit 2014 ist er für die CDU im Ortschaftsrat Ittendorf und seit 2016 auch im Gemeinderat Markdorf. Zur Serie Auch in diesem Jahr nimmt die SÜDKURIER-Lokalredaktion die Reihe der kommunalpolitischen Gespräche im August und September wieder auf. Politiker aus den fünf im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen äußern sich zu Themen, auf die sich ihre Arbeit in den kommenden Monaten konzentrieren wird.

Es braucht Vertrauen in die Verwaltung

Ihr Verhältnis zur Verwaltung betrachten die beiden CDU-Stadträte insgesamt als kooperativ. „Wir treffen am Ende die Entscheidungen, aber wir müssen uns dabei auf die Kompetenz der Verwaltung, der Rathausmitarbeiter stützen“, so Mock und verweist auf den Stadtwald. „Da müssen wir darauf vertrauen, was Förster Jörn Burger entscheidet. Wie viel er einschlagen muss, weil Sturm oder Schädlinge Schaden angerichtet haben und welche Baumarten er neu pflanzt, damit der Wald besser durch die Trockensommer kommt.“

Simon Pfluger ergänzt: „Über Einnahmen aus unserem Wald freuen wir uns natürlich auch.“ Den Zusammenhang von Rohstoffpreisen und Klimawandel, die Folgen für die Waldwirtschaft – und den Versuch sie nachhaltig zu betreiben – habe man sich vor zwei Jahren bei einem Waldspaziergang schildern lassen. Nach wie vor ist er beeindruckt von der Aufgabe der Forstmitarbeiter, auf Jahrzehnte hinaus in die Zukunft zu denken – und zu planen. In diesem Zusammenhang spricht Pfluger gleichfalls an den Zusammenhang von der Nachfrage nach Holz als Baustoff, als Brennstoff – etwa für Hackschnitzelanlagen und der einer Abhängigkeit von Übersee-Importen an.

Die Fraktion der Pragmatiker

Auf konstruktive Kooperation hin abzielend, begreifen Kerstin Mock und Simon Pfluger keineswegs nur ihre Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, sondern auch mit ihren Kollegen aus den anderen Fraktionen im Gemeinderat. „Wir verstehen uns schon als eine Einrichtung, das anstehenden Aufgaben gemeinsam zu lösen hat, das kooperativ an der Sache arbeitet“, betont CDU-Stadtrat Simon Pfluger.

Kerstin Mock und Simon Pfluger setzen auf Pragmatismus in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Ratskollegen. | Bild: Jörg Büsche

„Klar“, räumt Kerstin Mock ein, „Dinge kann man immer auch anders sehen – und auch anders machen wollen.“ Doch das zeichne die Zusammenarbeit auf der kommunalpolitischen Ebene gerade aus: Dass die anderen Sichtweisen sich nicht aus parteipolitischen oder ideologischen Perspektiven ergeben, sondern vor allem aus dem persönlichen Blickwinkel der einzelnen Räte. „Und da bringen wir von der CDU-Fraktion schon recht viel Sachkompetenz mit ein“, merkt Mock an.

Abneigung gegen gewollte Zuspitzungen

Wenn etwa im Rat Entscheidungen über Bauprojekte anstehen, dann geben die Praktiker aus den Handwerksbetrieben in der CDU regelmäßig wichtige Anregungen. Anregungen kämen freilich auch aus den andern Fraktionen. Einig sind sich Kerstin Mock und Simon Pfluger in ihrer Abneigung gegen gewollte Zuspitzungen. Aber das sei eine Frage des Stils, findet Kerstin Mock.