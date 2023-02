Gut zweieinhalb Wochen stand die gelbe Klimatonne auf dem Latscheplatz. Die Gruppe Klimaplan Markdorf informierte über ihr Kernziel: die Bürger zum Einsparen von klimaschädlichen Treibhausgasen zu bewegen, damit die Stadt bis 2035 klimaneutral ist.

Bei einem Pressegespräch stellten Mitglieder der Gruppe nun die Inhalte vor, die sich in der Tonne angesammelt hatten. Es geht um Vorschläge und was die Bürger für den Klimaschutz tun können, erklärt Leon Beck von der Klimaplan-Gruppe. Gemeinsam mit Anita und Daniel Hirscher erläutert er die Ziele der Aktion. “Uns ging es auch darum, neue Unterstützer für unsere Gruppe zu finden“, so Daniel Hirscher.

Überraschungen bei der Auswertung

Beim Auswerten der teils in die Tonne geworfenen, teils per Mail eingegangenen Vorschläge und Bekundungen hat es Überraschungen gegeben. „Es haben sich einige Leute zur direkten Mitarbeit bereit erklärt, die wir noch nicht kannten“, sagt Leon Beck, der sich über neue Gesichter freut. Gleichfalls überraschend sei, „wie viele sehr konkrete Vorschläge zum CO 2 -Einsparen gekommen sind“, berichtet Daniel Hirscher.

Leon Beck, Silja Beck und Bennet Handtmann (von links) suchen Unterstützung fürs Aufhalten des Klimawandels, das Bild entstand im Januar. | Bild: Jörg Büsche

Das Spektrum reicht von den allgemein bekannten Ideen – etwa der Installation von Photovoltaik-Anlagen auf privaten und öffentlichen Dächern oder dem Wunsch nach einem breiteren ÖPNV-Angebot – bis hin zu sehr speziellen, auf die Stadt hin zugeschnittenen Vorschlägen. „Jemand hat sich gewünscht, dass die Stadtgärtnernei öffentliche Flächen mit Gemüse bepflanzt“, sagt Anita Hirscher. Weniger Fleisch in städtischen Kitas und den Schulen sei ein weiteres Anliegen.

Bürgertreffpunkt in der Innenstadt

„Wir haben bei unserer Aktionnach Vorschlägen von und für die Bürger gefragt und was sie sich vorstellen können“, erklärt Daniel Hirscher. Überwiegend seien aber Anregungen gekommen, die sich an die Stadt, an den Gemeinderat beziehungsweise die Verwaltung wenden. So wurde nach einem Bürgertreffpunkt in der Innenstadt gefragt. Als Erfahrungsort für Energieeinsparungsmöglichkeiten – beziehungsweise als offene Werkstatt, in der defekte Elektrogeräte repariert werden. „Zum Teil gibt es solche Angebote ja schon“, räumt Leon Beck ein. „Wir brauchen sie aber zentraler, öffentlichkeitswirksamer.“

Konstanz Klimakleber wollen Verkehr in der Konstanzer Innenstadt lahmlegen Das könnte Sie auch interessieren

Mitglieder mit der Resonanz zufrieden

Die drei Klimaschützer zeigen sich insgesamt sehr zufrieden über die Qualität der eingegangenen Vorschläge. Dass es gute, doch nicht allzu viele waren, sei Ansporn zur Weiterarbeit an dem Thema.

„Jedes Jahr eine Tonne weniger“, der Aufdruck auf der Klimatonne war eine Erinnerung für die Markdorfer, die vom Rat beschlossenen Klimaziele nicht aus den Augen zu verlieren. „Wir dürfen nicht nachlassen in unseren Anstrengungen“, sagt Leon Beck.