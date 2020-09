Tagsüber im Home Office arbeiten, gleichzeitig die Kinder beschäftigen und abends den Haushalt schmeißen: Viele Familien haben eine anstrengende und nervenaufreibende Zeit hinter sich. Durch die Corona-Bestimmungen hatten Eltern mit zusätzlichen Herausforderungen zu kämpfen. Durch Kurzarbeit fehlen Einnahmen. Um diese auszugleichen, zahlt die Bundesregierung seit dem 7. September 300 Euro für jedes Kind aus.

Rund um den Kinderbonus Wer Anspruch auf den Kinderbonus hat Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) haben grundsätzlich alle Eltern Anspruch auf den Kinderbonus, die dieselben Voraussetzungen wie für das Kindergeld erfüllen. Im Jahr 2020 muss mindestens für einen Monat Kindergeld bezogen worden sein. Daher wird der Kinderbonus auch ausgezahlt, wenn das Kind zum Beispiel erst im Dezember geboren wird oder wenn aktuell kein Anspruch mehr auf Kindergeld besteht, das Kind aber seine Ausbildung im Juli abgeschlossen hat. Wie das Geld ausbezahlt wird

Die Zahlung erfolgt nicht zusammen mit dem Kindergeld, sondern separat in zwei Raten: Im September werden 200 Euro ausbezahlt und im Oktober 100 Euro. An welchem Tag das Geld auf dem Konto landet, entscheidet die Endziffer der Kindergeldnummer. Der Kinderbonus muss nicht beantragt werden. Es werden automatisch 300 Euro extra ausbezahlt. Bei getrennt lebenden Eltern erhält der Elternteil den Kinderbonus, welcher auch das Kindergeld ausbezahlt bekommt. Allerdings hat der andere Elternteil, wenn er Unterhalt zahlt, Anspruch auf die Hälfte des Bonus.Die Zahlung erfolgt nicht zusammen mit dem Kindergeld, sondern separat in zwei Raten: Im September werden 200 Euro ausbezahlt und im Oktober 100 Euro. An welchem Tag das Geld auf dem Konto landet, entscheidet die Endziffer der Kindergeldnummer. Die einzelnen Auszahlungstermine sind hier einsehbar. Wer vom Kinderbonus profitiert Vor allem profitieren Alleinerziehende und einkommensschwache Familien. Je höher das Einkommen, desto weniger bleibt vom Kinderbonus übrig. Das ist abhängig von der Einkommenshöhe und der Familienkonstellation.

Um vom Kinderbonus zu profitieren, liegt die Einkommensgrenze für verheiratete Eltern bei 67 800 Euro, bei nicht verheirateten Eltern bei rund 33 900 Euro. Familien mit einem hohen gemeinsamem Jahreseinkommen von mehr als 85 900 Euro profitieren nicht mehr von dem Bonus. Dann wird bei der Einkommenssteuer der Kinderbonus mit den Kinderfreibeträgen verrechnet. Ab einem Einkommen von 106 000 Euro bleibt nichts vom Kinderbonus übrig.

Corona-Phase war für Mütter eine enorme Herausforderung

Dass alle Eltern Anspruch auf den Bonus haben, die auch Kindergeld beziehen, findet Ramona Iezzi aus Oberteuringen nicht gut. „Die Einkommensgrenze ist zu hoch angesetzt. Einkommensschwache Familien sollten bevorzugt werden“, sagt sie. In ihrem Umfeld kennt sie viele Mütter, für die die akute Corona-Phase eine enorme Herausforderung gewesen sei. „Diesen Familien gönne ich das zusätzliche Geld von Herzen“, sagt Iezzi.

Ramona Iezzi mit ihrer Tochter Emma (5). | Bild: Julia Leiber

Um ihre fünfjährige Tochter Emma zuhause zu beschäftigen, hat Iezzi während der Schließung des Kindergartens mehr Geld als sonst für Druckerpatronen und Bastelmaterial wie Window Color, Kreide und Seifenblasen ausgegeben. Daher kann sie das zusätzliche Geld sinnvoll für

Alleinerziehende sind auf finanzielle Hilfe angewiesen

weitere Anschaffungen einsetzen. „Wir kaufen neue Kleidung für unsere Tochter, da sie die nächste größere Kleidergröße braucht. Da sind gleich mal 300 Euro weg“, sagt Iezzi.

300 Euro – das ist vor allem für Alleinerziehende viel Geld. Christin Jungblut, Familientreff-Leiterin des Markdorfer Mehrgenerationenhauses (MGH), hat viel Kontakt zu dieser Zielgruppe. Sie betreut jeden Donnerstag den Treff für Alleinerziehende. „Die Lebenslage hat sich durch Corona verschlimmert. Es ist gut, dass sie nicht vergessen werden. Jede finanzielle Hilfe ist ein wichtiges Zeichen. Allerdings ist der Kinderbonus nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Jungblut.

300 Euro reichen laut Jungblut nicht aus, um die Mehrkosten in der Krise zu decken. „Die Familien kamen sehr an ihre Grenzen. Die Tafel und das Essen in der Schule sind weggefallen und es wurde mehr Geld für Unterrichtsmaterialien zum Ausdrucken gebraucht“, sagt sie. Eine Druckerpatrone koste um die 30 Euro. Das könnten sich Familien, die am Existenzminium leben, nicht leisten, erläutert Jungblut.

Patchwork-Familie Haag kommt ohne den Bonus aus

Isabel und Timo Haag aus Grünwangen sind hingegen aufgrund ihres Einkommens nicht auf den Kinderbonus angewiesen. Als Patchwork-Familie bekommen sie den Bonus für drei Kinder: für die gemeinsame Tochter Amelie (10), ihre Tochter Lara (19) und seinen Sohn Kilian (17).

Timo Haag findet den Bonus prinzipiell eine gute Sache. „Der Staat muss alle Kinder gleich behandeln. Besser wäre es aber, wenn er steuerfrei wäre“, sagt der Familienvater. Isabel Haag fände es besser, wenn der Bonus nicht nur kurzfristig hilft, sondern das Kindergeld generell für einkommensschwache Familien erhöht wird. „Kinder sind unsere Zukunft. Das sollte man nicht vergessen“, sagt die 43-Jährige.

Timo und Isabel Haag vor ihrem Pool im Garten in Grünwangen. Da sie dieses Jahr wegen Corona nicht in den Urlaub fahren, wurde dieser angeschafft. | Bild: Julia Leiber

Für ihre Tochter Amelie hatten die Haags während der Schließung der Grundschule im Gegensatz zu Ramona Iezzi für die Beschäftigung zuhause ihrer Tochter keine Mehrkosten. „Die Grundschule in Wittenhofen war gut organisiert und hat die Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt“, lobt Isabel Haag.

„Käme es zu einem erneuten Lockdown, dass Amelie wieder von zuhause lernen müsste, würden wir das Geld für ein neues Laptop aufwenden, da das Betriebssystem veraltet ist“, sagt Isabel Haag. | Bild: Julia Leiber

Familie Jonas musste einen neuen Drucker kaufen

Bei Familie Jonas aus Markdorf stand bereits die Anschaffung eines neuen Druckers an, um die Anforderungen der Schule an die Kinder Ronja (11) und Mattis (9) während der Schließung besser bewerkstelligen zu können. „Dieser war notwendig, um die vielen Blätter der Schule in der Anfangszeit auszudrucken“, berichtet Carsten Jonas, Elternbeiratsvorsitzender der Jakob-Gretser-Grundschule. Aus diesem Grund hatte er während der Corona-Krise anfangs mehr Kosten für seine Kinder. Daher finde er es grundsätzlich gut, dass es den Bonus der Bundesregierung gibt.

„Das Konzept ist toll und ein nettes Zubrot. Es ist eine unkomplizierte Zahlung“, sagt Carsten Jonas. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Einen Kritikpunkt hat Jonas allerdings: „Das Geld kommt zu spät an. Ich verstehe aber, dass das alles nicht so schnell geht“, sagt der zweifache Vater. Jonas findet, dass es vielleicht schneller gegangen wäre, wenn das Geld von den Kommunen ausbezahlt worden wäre anstatt von der Bundesregierung.

Für was der Familienvater die 300 Euro pro Kind ausgibt, weiß er schon. „Meine Kinder haben bald Geburtstag. Wir fangen gerade an zu planen, was wir ihnen schenken. Daher werde ich das Geld in Geburtstagsgeschenke investieren“, sagt Jonas.