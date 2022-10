Es war Markdorfs Ehrenzunftmeister Otto Gäng, der für die kommende Fasnet wenn nicht gleich schwarz, so doch grau sah. Mit Blick auf die explodierenden Energiekosten befürchtet der Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), dass die Narren daheim bleiben könnten, statt die Veranstaltungen befreundeter Zünfte zu besuchen. Sorgenfalten trieben die Kostensteigerungen auch Zunftmeisterin Birgit Beck ins Gesicht. Während der jüngsten Hauptversammlung der Historischen Narrenzunft Markdorf berichtete sie von einem schockierenden Gasabschlag für das Zunfthaus Obertor.

Vereine kalkulieren mit Mehrkosten

Inzwischen klingt Beck schon wieder etwas gelassener, wenn sie von den deutlichen Mehrkosten spricht, „die vermutlich auf uns zukommen – wenn alles so kommt wie angekündigt“. Das Obertor werde nur noch geheizt, wenn dort Veranstaltungen stattfinden, erklärt Beck. „Auch wir müssen Gas sparen – wie alle anderen.“ Gespart werde nicht nur am Gas, sondern auch am Licht. Und sogar der Kühlschrank kühlt neuerdings etwas weniger. „Im Vorstand sammeln wir noch Ideen, tauschen uns aus“, berichtet die Zunftmeisterin. Da sei es durchaus von Vorteil, dass sich unter Markdorfs Narren so viele handwerklich geschickte Menschen befänden – mit viel Ahnung von Klima-, Haus- und Energietechnik.

Hat gut lachen am Kachelofen im Zunfthaus Obertor: Zunftmeisterin Birgit Beck. | Bild: Jörg Büsche

Kultur im Energiesparmodus Im Kulturbereich herrscht Einigkeit: Die drohende Energiekrise erfordert Finanzhilfen für Museen, Galerien, Theater und Konzerthäuser. Diese hätten sich kaum von den Einbußen während der Corona-Lockdowns erholt, litten noch immer unter den Folgen der Pandemie. Vom Deutschen Museumsbund sowie vom Deutschen Kulturrat kommt der Hinweis auf die große Bedeutung kultureller Bildung. Gefordert wird, dass der Betrieb der kulturellen Einrichtungen unbedingt aufrecht erhalten werden soll, denn diese seien wichtige Erlebnisorte und unverzichtbar für das Ausprägen sozialer Identität.

Cornelia Rick, Mitglied der Kaujohle, freut sich über die Energiesparbereitschaft der Narren. | Bild: Jörg Büsche

Freude über Kachelofen im Zunfthaus

Birgit Beck freut sich: „Und zum Glück haben wir ja unten unseren Kachelofen“, dieser sorge im Erdgeschoss des Zunfthauses für behagliche Wärme. Von großer Behaglichkeit spricht auch Cornelia Rick, Mitglied der Markdorfer Kaujohle. „Wir achten auch aufs Energiesparen, wenn es zu Narrentreffen geht.“ In der Regel fahren die Narren mit dem angemieteten Bus. Ansonsten setzten sie auf den öffentlichen Personen-Nahverkehr.

Zwischen Corona und Kostendruck

Heike Fischer verfolgt gleich zwei Ziele. Die Bibliothekarin sorgt dafür, dass die Räume der öffentlichen Bibliothek am Bildungszentrum regelmäßig gelüftet werden. „Das gehört noch mit ins Maßnahmenpaket gegen Corona“, erläutert sie beim Schließen der Eingangstür. Auf dem Weg zum offen stehenden Fenster an der Südseite des Lesesaals erklärt die Bibliothekarin: „Andererseits heißt es aber auch, auf die Heizkosten zu achten.“ Bei derzeit eher milden Temperaturen stehen Infektionsschutz und das Achten auf den Energieverbrauch noch wenig in Konkurrenz. Das könnte sich jedoch rasch ändern, je weiter das Jahr in den Herbst und dann in den Winter voranschreitet. Um Strom zu sparen, leuchtet in der Bibliothek nur noch jede zweite Lampe. „Wir haben auch die Heizung etwas heruntergedreht“, berichtet Heike Fischer. Das Thermometer pendelt zwischen 19 und 20 Grad. Für die Mitarbeiterinnen heißt das, einen Pullover anzuziehen. Insbesondere jenen Kolleginnen sei das dringend anzuraten, die stundenlang am Rechner sitzen.

Brigitte Waldenmaier, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Bibliothek beim Bildungszentrum, zieht zur Not einen Pullover mehr bei der Arbeit an. | Bild: Jörg Büsche

Wer im Glashaus sitzt, friert bei Sonnenschein nicht

Allzu schlimm werde es aber nicht mit der Kälte, vermutet die Bibliothekarin. „Das macht unser Gewächshausbaustil“, in dem das Gebäude errichtet worden sei. Luge die Sonne auch nur ein wenig zwischen den Wolken hervor, heize sich die Bibliothek erfahrungsgemäß spürbar auf. Trotzdem gebe es schon Überlegungen, demnächst genauer auf die Öffnungszeiten zu achten. „Wir wollen schauen, ob es Phasen gibt, in denen nur ganz wenige Kunden kommen“, erklärt Fischer. Sollte dem so sein, könne über eine Schließung in diesen Stunden nachgedacht werden. Spruchreif sei das jedoch noch nicht. Nach dem Motto „nichts ist so schlimm, dass es nicht auch seine guten Seiten hat“ gewinnt Fischer dem drastischen Anstieg der Energiekosten doch noch etwas Positives ab. „Am Ende ist das gut fürs Klima, wenn wir nicht mehr so sehr mit der Energie aasen.“

Bernhard Oßwald, Vorsitzender des Kunstvereins, reguliert die Raumtemperatur in der Stadtgalerie regelmäßig. | Bild: Jörg Büsche

Feintuning am Heizkörper in der Stadtgalerie

In der Stadtgalerie wird bereits etwas länger Energie gespart. „Unsere alten Halogenstrahler haben wir schon vor der jüngsten Krise gegen LED-Leuchten ausgetauscht“, erklärt Bernhard Oßwald, der Vorsitzende des Kunstvereins. Und er komme jeden Sonntagnachmittag, nachdem die Ausstellungsräume in der Ulrichstraße 5 wieder geschlossen sind, um die Heizung herunterzudrehen. Dienstags dann gelte es, die Temperatur wieder zu steigern, „damit es am Mittwoch während der Öffnung wieder warm ist“. Im Blick habe er dabei weniger die Besucher, die vielfach ja im Mantel durch die Ausstellungen gehen. „Unsere Aufsichtskräfte sollen nicht frieren, wenn sie hier drei Stunden lang an der Rezeption sitzen“, erläutert Oßwald.

Der Galeriebetrieb sollte in jedem Fall weiterlaufen, wünscht sich Heide Staiger. Sie organisiert die Aufsichten. | Bild: Jörg Büsche

Für die Kultur einen Pulli mehr anziehen

Heide Staiger erklärt, sie sei durchaus bereit, einen Pulli mehr anzuziehen, um den Galeriebetrieb aufrecht zu erhalten. Sie organisiert die Aufsichten. „Es sind ja auch Ältere darunter“, und ihnen sei gewiss nicht zuzumuten, dass sie frieren.

Markdorf Explodierende Strom- und Gaspreise treffen die Stadt mit Wucht Das könnte Sie auch interessieren

Ebenso wie die Aufsichten in der Stadtgalerie arbeitet auch Brigitte Waldenmaier ehrenamtlich – jedoch in der Bibliothek beim Bildungszentrum. „Ich wäre ja gern bereit, einen Pullover mehr anzuziehen.“ Hauptsache, der Betrieb laufe weiter. Vorerst sehe sie da aber keine Notwendigkeit zu mehr Wolle. „Hier ist eh immer so warm“ – wegen der großen Fensterflächen.

Es ist die Stadt, die außer der Miete für ihre Galerie auch die Nebenkosten trägt. Von daher rechnet Bernhard Oßwald kaum damit, „dass sich der drastische Anstieg der Energiekosten auf unseren Ausstellungsbetrieb auswirkt“. Der Versuch solle dennoch unternommen werden, noch sparsamer mit der Energie umzugehen als in der Vergangenheit, erklärt der Vorsitzende des Kunstvereins.

Musikschuldirektor Gerhard Eberl achtet auf sparsames Heizen, aber auch auf die Gesundheit seiner Schüler und Lehrer. | Bild: Jörg Büsche

Sparen ja, aber nicht frieren

Gespart wird auch in der Musikschule – ebenfalls nicht erst seit der aktuellen Energiekrise. „Um unsere Heizung kümmert sich die Stadt“, erklärt Musikschuldirektor Gerhard Eberl. Die Temperatur sei optimal eingestellt und die Nachtabsenkung selbstverständlich. Doch Eberl betont: „Man muss die Dinge differenziert betrachten.“ Bei aller Bereitschaft zu weiteren Temperaturabsenkungen gilt: Klavierunterricht mit klammen Fingern sei weder Schülern noch Lehrern zuzumuten – gerade mit Blick auf die Gesundheit. Andere Instrumentengruppen haben da mehr Einsparpotenzial, weil das Spielen entschieden mehr Bewegung erlaubt – zum Beispiel am Schlagzeug. Die erwachsene Musikschülerin Karin Kahl bestätigt das. Sie spielt Trompete. „Da wird mir ohnehin immer warm“, erzählt sie.