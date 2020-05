von Christiane Keutner

„Er ist beim Gast, dort, wo er am glücklichsten ist. Jetzt darf er sich wieder ausleben“, sagt Schwiegertochter Stefanie Denner und weist den Weg zu „Adler“-Wirt Manfred Denner in Hefigkofen. Mit seiner Haltung steht dieser stellvertretend für die Gastronomen der Region, die seit Montag aufgrund entsprechender Lockerungen der Corona-Verordnung wieder bewirten dürfen. Wie setzen sie die Regeln um, wie ist es ihnen ergangen und wie zuversichtlich sind sie? Der SÜDKURIER fragte nach.

Verhaltensregeln für Gäste Hinweise auf Abstandsregelungen und Hygienevorgaben sind zu befolgen. Vor Betreten der Gaststätte sind Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Die Gäste müssen Namen, Telefonnummer oder Adresse sowie Beginn und Ende des Besuchs hinterlassen. Sie dürfen die Gaststätte nur besuchen, wenn sie die Daten dem Betreiber vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten werden nach vier Wochen gelöscht und nur nach Bedarf Behörden zugänglich gemacht. Ein Abstand zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 Metern ist einzuhalten, Körperkontakt ist zu vermeiden. Tische müssen einen Abstand von mindestens 1,5 Metern aufweisen, ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Treppen, Türen, Aufzügen und Sanitärräumen müssen beachtet werden. Gäste müssen warten, bis ihnen ein Sitzplatz zugewiesen wird. Kontakt und Kommunikation mit den Servicemitarbeitern ist auf Notwendiges zu beschränken. Die Bezahlung soll möglichst ohne Bargeld erfolgen. (keu)

Zeit, sich an die Hygieneregeln zu gewöhnen

Die Resonanz ist allgemein verhalten. „Am ersten Tag war es sehr ruhig, am nächsten etwas besser. Es braucht sicher Zeit, bis sich die Gäste wieder richtig trauen“, sagt Romolo Gentile, Chef der „Pizzeria Lamm“ in Markdorf. Zeit benötigten auch die Gäste, sich an die Hygieneregeln zu gewöhnen – und die Mitarbeiter an den Mund-Nasen-Schutz. Ihn den ganzen Tag zu tragen, sei sehr anstrengend. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter war in Kurzarbeit. Die andere konnte mit Lieferdienst und To Go-Service weiter beschäftigt werden. „So konnten wir über die Runden kommen“, sagt Gentile. Nun konzentriert sich das Team wieder voll aufs Restaurant. Fast 50 Prozent der Tische musste der Gastronom entfernen. Weitere Einbußen erfolgen durch wegbleibende Berufstätige, die den Mittagstisch nutzten und jetzt im Homeoffice sind.

Sie freuen sich, wieder arbeiten zu dürfen: Ilber Abazi (links) und Semi von der Pizzeria Lamm in Markdorf. | Bild: Christiane Keutner

Feiern, Hochzeiten – alles gestrichen

Acht Wochen hatte auch das Restaurant-Bar-Café „Untertor“ in Markdorf geschlossen. „Wir haben eine richtig tolle Küche, zum Mitnehmen sind die Gerichte nicht geeignet“, sagt Inhaber Marcus Hagner. Den Umsatz könne er nicht mehr aufholen. Standesamtliche Hochzeiten, Geburtstags- und Kommunionsfeiern musste er abschreiben.

Einen sehr ruhigen Auftakt erlebte auch Natalie Kraus-Litzki vom „Landgasthaus Zollerstuben“ in Bermatingen. Halten ihre Gäste die Hygieneregeln ein? „Überwiegend, aber es gibt auch Quertreiber“. Für manche sei es nicht einzusehen, generell durch den Haupteingang einzutreten, wenn man direkt zur Terrasse gelangen könnte. „Wir müssen schauen, wer kommt und dass es nicht zu viele sind. Gleich zu Beginn werden die Gäste zur Handdesinfektion oder zum Hände waschen gebeten. Auch das wird leider manchmal ignoriert.“ Die Maske sollte erst am Tisch abgelegt werden, um Gäste und Mitarbeiter im Begegnungsverkehr zu schützen.

Irene und Gerhard Urbanowski genossen das Mittagessen im Biergarten des „Landgasthof Zollerstuben“ in Bermatingen, wo sie von Elias Hummel bedient wurden. | Bild: Christiane Keutner

Abholservice wurde super angenommen

Von Anfang an hatte die Wirtin einen Abholservice angeboten, da sie nach umfangreicher Renovierung besonders auf Einnahmen angewiesen ist. „Er wurde super angenommen. Ich war echt froh und wir sind den Leuten sehr, sehr dankbar. Es geht ja auch um Arbeitsplätze.“

Einen Abholservice haben auch Julia Bosshart und Carina Steimle vom „Landgasthof Linde“ in Hepbach gesetzt. „Wir hatten wahnsinnig viele Bestellungen, schon vor dem Lockdown. Das hat uns geholfen.“ Bis Freitag vor Pfingsten bieten sie den Service komplett an. Eine pfiffige Idee hatten sie wegen des nun sehr reduzierten Platzes: Die Gäste können an den belebten Wochenenden wählen, ob sie zwischen 17 und 19 Uhr oder ab 19 Uhr essen wollen. Mit der Doppelbelegung hoffen die Schwestern, den Ausfall wieder etwas ausgleichen zu können. „Die Gäste reagieren bei den Reservierungen alle sehr verständnisvoll.“ Geöffnet wird die „Linde“ erst am Freitag vor Pfingsten.

Mit Abholservice sind sie über die Runden gekommen: Die Schwestern Carina Steimle (links) und Julia Bosshart, hier mit der kleinen Anni. | Bild: Christiane Keutner

„Leute sind etwas verunsichert“

Am 1. April wollte Simon Sanli seine Café-Bar „Ludwig“ im Proma wieder eröffnen. Um ein Fazit zu ziehen, sei es noch zu früh. Die ersten Gäste kamen, aber erwartungsgemäß war der Andrang sehr verhalten. „Wir denken, dass die Leute noch etwas verunsichert sind. Viele wissen auch nicht, dass geöffnet ist“, meinte Hasan Sahiz am Feiertag. Er hofft, dass die Gäste aber kommen und der Event-Raum bald wieder belegt werden darf.

Sie hoffen auf viele Gäste ganztags nach der Übernahme des „Ludwig“ im Proma Markdorf: Mitarbeiterin Nadine Luksch und Betreiber Hasan Sahiz. | Bild: Christiane Keutner

Ihren zu Ostern geplanten Eröffnungstermin des „Ambasadorka“, einem Café mit Vinothek in Markdorf, musste Magdalena Linnig ebenfalls verschieben. Verhalten war auch hier der „Ansturm“ aufs Café. Die positive Resonanz auf den Umbau habe das wieder wettgemacht. Obwohl es sich wirtschaftlich nicht rentiere, hatte sie am Feiertag geöffnet, „damit sich die Gäste eingeladen fühlen“.

Magdalena Linnig vom „Ambasadorka“ in Markdof freut sich über Kaffeetrinker und Weinverkoster. | Bild: Christiane Keutner

Überraschend gut ist es im Berggasthof „Höchsten“ angelaufen „Wir sind nicht überrannt worden, aber ich bin sehr zufrieden“, sagte Hans-Peter Kleemann. Total überrascht sei er auch, wie diszipliniert sich die Gäste verhalten. Die Buchungen zögen an, so dass sie wohl kostendeckend arbeiten könnten. Für die moderate Preisanhebung zum Ausgleich des Verlusts hatten alle Verständnis: „Die Gäste sind so froh, dass es uns wieder gibt. Im Moment erfahren wir viel Dankbarkeit und Wertschätzung, das hat einem geradezu berührt.“

„War schon deprimierend“

Kleemann bekennt: „Die Zeit war schon sehr deprimierend, weil man keine Perspektive hatte.“ Nur die sieben Auszubildenden haben profitiert. Bewusst wurde die Zeit für Schulung genutzt, Bienenhotels gebastelt, ein Ostermenü zum Abholen gekocht, Dinnete gebacken, Werbung übernommen und auf die Prüfungen hingearbeitet.

Manfred Denner vom „Gasthof Adler“ in Hefigkofen hielt sich ebenfalls mit Abholservice über Wasser. Den behält er bei und bietet zudem Grillpakete, (Dosen)wurst und tischfertig zubereitete Speisen an. Auch hier eine verflixte Situation: Nach dem Brand im Februar 2019 musste er die Wiedereröffnung Mitte März 2020 mit „angezogener Handbremse“ feiern. Schwierig sei die Kontrolle: Er sei nicht berechtigt, die Adressen der Gäste zu kontrollieren und er wisse nicht, ob sie zum selben Hausstand gehörten.

Gastronom Manfred Denner vom Gasthof „Adler“ in Hefigkofen hat wieder gut lachen, das er mit einem aufgemalten Grinsen auf der Schutzmaske zeigt, während er seinen Gästen draußen ein Bier serviert. | Bild: Christiane Keutner

Die Flächen im „Adler“ ermöglichen ausreichend Abstand, aber alle Feiern sind untersagt – Umsätze, die sie dringend gebraucht hätten. Manfred Denner und seine Familie hofften ganz stark auf Anfang Juni mit neuen Lockerungen: „Wir freuen uns riesig, dass wir wieder bewirten dürfen, aber ein Ende der Krise für die Gastronomie bedeutet das nicht.“