Markdorfer Furkan Önel eröffnet neuen Kiosk

Furkan Önel heißt der 23-Jährige, der in Markdorf aufgewachsen und zur Schule gegangen ist und hier wohnt. Am Samstag, 6. August eröffnet er einen Kiosk in der Ochsenlücke. Dort war zuletzt ein Wettbüro.