„Ein hohes Maß an Problembewusstsein, Handlungsbereitschaft und Solidarität“: Das müssen laut Franz Beer vom Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Stadtverwaltung, Gemeinderat, Gewerbe und Bürger gleichermaßen aufbringen, damit das große Ziel Klimaneutralität für Markdorf bis 2035 erreicht werden kann. „Die Aufgabe ist riesig und muss sofort begonnen werden“, findet Beer deutliche Worte.

Dass bei der Stadt nun eine Stelle für den Klimaschutz geschaffen wird, findet Beer richtig. Wichtig ist dem erfahrenen Naturschützer aber auch, dass deren Aufgaben transparent gemacht werden. Sein Wunsch: „Die Ergebnisse sollten unabhängig zertifiziert und öffentlich sein.“

Franz Beer vom BUND Markdorf füttert im Juni 2020 einen beim Bischofschloss aus dem Nest gefallenen Turmfalken. | Bild: Jörg Büsche

Die Serie Nach dem Beschluss des Gemeinderates zur klimaneutralen Stadt bis 2035 lassen wir in einer vierteiligen Serie Akteure der Markdorfer Umweltinitiativen Sonnenkraftnetzwerk, Klimaplan Markdorf, BUND und VCD-Ortsverband mit ihren Vorstellungen, wie dieses Ziel anzugehen ist, zu Wort kommen. Heute Franz Beer für den BUND-Ortsverband.

Um die Kräfte zu bündeln, empfiehlt er außerdem eine Art Forum. Vertreter etlicher Gruppen und Zusammenschlüsse – Bürgerschaft, Gewerbe, Agenda 21, Nachhaltigkeitsteam der evangelischen Kirche, Sonnenkraftnetzwerks, German Zero, Fridays for Future, Verkehrsclub Deutschland (VCD) und BUND – sollten dann darin gemeinsam Vorschläge und Konzepte erarbeiten. Parallel dazu müsste die Stadt auf eigene CO 2 -intensive Projekte verzichten und Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen zügig umsetzen.

Die Verwaltung muss ein Vorbild sein

Doch Beer hat auch noch weitere in seinen Augen dringliche Aspekte auf dem Schirm. Private Solaranlagen müssten finanziell unterstützt werden, ebenso weitere Bürgersolardächer auf öffentlichen Gebäuden. Beim Verkehr hat Beer eine klare Meinung: Vorrang für Fußgänger, Radfahrer und E-Autos sowie durchgängig Tempo 30 in der Stadt. Der projektierte Stadtbusverkehr müsse zudem kräftig gefördert werden.

Klar ist für ihn, dass die Verwaltung mit gutem Beispiel vorangehen müsse: durch vorbildhaftes Handeln, finanzielle Anreize, Information und eventuell auch durch Vorschriften. Denn nur so könne man auch die Bürger dazu animieren, ihr Verhalten klimaneutraler zu gestalten. „Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif“, mahnt Beer. Eine unbegrenzte Klimaerhitzung werde noch zu unabsehbar höheren Lebenskosten in allen Bereichen führen. Etwaige soziale Härten könne die Stadt durch „sorgfältiges Management und kluge Gebührengestaltung“ ausgleichen.