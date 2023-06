Max und Felix bringen es auf den Punkt. Die beiden Achtjährigen stehen etwas abseits der Gruppe rufender, winkender und sich immer wieder bückender Kinder. „Eigentlich betteln wir“, antwortet Max auf die Frage, was er denn hier macht. Und Felix, sein Freund, ergänzt dann bonbon-kauend: „Wir sammeln Süßigkeiten zum Naschen auf.“

Derweil hat Lony Gratwohl ihr Pulver verschossen, sämtliches Naschwerk aus dem offenen Fenster herab auf die laut „Doher, Doher!“ schreiende Grundschüler-Schar regnen lassen. Zum Dank heißt es nun in gleicher Laustärke: „Vergelt‘s Gott, vergelt‘s Gott!“. Es ist Hansafüratle, ein alter Markdorfer Brauch, der eigentlich immer am 24. Juni stattfindet. Da dieser Tag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, wurde der traditionelle Brauch um einen Tag vorverlegt.

Max und Felix wissen genau, worauf es beim Hansafüratle ankommt. | Bild: Jörg Büsche

Hansafüratle Die Ursprünge des Markdorfer Johannistags-Brauchs liegen im Dunkeln, schreibt Manfred Ill in seinem Aufsatz „Markdorfer Brauchtum im Jahresreigen“. Viele führen das Hansafüratle schon ins Mittelalter zurück. Der Ablauf ist an jedem 24. Juni, dem Johannistag, derselbe. Gegen 12 Uhr treffen sich die Kinder an verschiedenen Punkten in der Stadt, schreiten dort im Reigen um ein Feuer. Anschließend erbitten sie Gaben von Privat- und Geschäftsleuten.

Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer zum ersten Mal dabei

Für Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer ist es das erste Mal, dass sie am Tisch mit den Körben steht. Den Körben sind mit Brezeln, mit Äpfeln, mit Brausepulver- Gummibärchen-Tütchen und mit Bonbons gefüllt. „Nein so etwas kenne ich nicht“, erklärt die neue Hauptamtsleiterin. Weder aus Horgenzell, wo Regina Holzhofer wohnt, sei ihr das vertraut, noch aus Meckenbeuren, wo sie aufgewachsen ist.

Und den Bogen beim Verteilen hat die neue Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer dann schnell raus. | Bild: Jörg Büsche

Um so neugieriger sei sie deshalb, was sich gleich im Innenhof des Bischofschlosses abspielen wird. Wenn Schlag zwölf das mittägliche Angelusläuten einsetzt. Das Ritual ist immer dasselbe – und das bereits seit etlichen hundert Jahren. Wie alt der Heischebrauch tatsächlich ist, das verraten weder die einschlägigen Schriften zur Markdorfer Stadtgeschichte – noch wissen es jene Erwachsenen zu beantworten, die die um Gaben bittende Kindergruppe auf ihrem Weg durch die Innenstadt begleiten.

Zusammenhang zwischen Johannisfeuer und Sommersonnenwende

Pfarrer Ulrich Hund zumindest weiß, dass das Hansafüratle eine Markdorfer Besonderheit ist. Jene Feuer, die am 24. Juni, dem Johannistag, an die Geburt von Johannes dem Täufers erinnern, würden auch andernorts abgebrannt. Dass um dieses Feuer dann Kinder aber das Ave-Maria beten, bevor sie sich mit ihren Stofftaschen und Plastikbeuteln auf den Weg zum Süßigkeiten-Erbitten machen, das gebe es sonst nirgends. Den Zusammenhang von Johannisfeuers und Sommersonnenwende sieht der Pfarrer sehr wohl. Doch ordne sich das Markdorfer Hansafüratle ganz in christliche Traditionen ein. Und dass die Kinder während ihres Reigens ums Feuer in diesem Jahr unvermittelt ruhig, ja fast andächtig wurden, das sei ihm dieses Mal besonders positiv aufgefallen, erklärt Pfarrer Hund.

Andreas Knörle zündet im Schlosshof das Hansafüratle-Feuer an. | Bild: Jörg Büsche

Annette Wiggenhauser (rechts) verteilt auch Äpfel an Ulrike Freyas und Pfarrer Ulrich Hund. | Bild: Jörg Büsche

Bürgermeister Georg Riedmann hat alle Hände voll zu tun

Kurze Zeit drauf ist gründlich vorbei mit Gebet, mit Andacht oder gar mit Stille. Die Schar tobt, wirft Arme und schreit ihr „Doher! Doher!“. Hauptamtsleiterin Regina Holzhofer und Bürgermeister Georg Riedmann haben alle Hände voll zu tun haben, die Naschereien in die Menge zu werfen. Annette Wiggenhauser und Claudia Arnegger, Mitarbeiterinnen im Hauptamt, verteilen die Äpfel und Brezeln etwas gezielter.

Bürgermeister Georg Riedmann lässt Tüten regnen. | Bild: Jörg Büsche

Was ist eigentlich ein Schüratle?

Auf dem Weg zur nächsten Station erläutert Ulrike Freyas, was ihre Nachforschungen bei ihrer Schwiegermutter, Else Freyas, ergeben haben. Nach den Hintergründen des Hansafüratle-Brauchs musste sie fragen, bevor sie zusammen mit Daniela Weiss in die Grundschule gegangen ist. Um dort den Kindern von der speziellen Markdorfer Tradition zu berichten. „Das findet sich ja nirgends, was zum Beispiel dieses „Schüratle“ bedeutet.

Die Kinder singen es zwar, wenn sie ihr „Hansa, Hansa, Füratle – gebt uns au a Schüratle!“ anstimmen. Ihre Schwiegermutter wusste die Antwort. „Ein Schüratle ist ein Holzscheit“, erklärt Ulrike Freyas. In Zeiten bitterster Not flehten die Markdorfer Kinder offenbar außer um Nüss‘ und Äpfel auch noch um Brennholz für den heimischen Herd.