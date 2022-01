Markdorf vor 6 Stunden

Für die Impfaktion in der Stadthalle sind noch Termine frei – Interessierte können sich online anmelden oder spontan vorbeikommen

Für Kurzentschlossene ab zwölf Jahren, die sich gegen Corona impfen oder boostern lassen wollen, gibt es laut Stadtverwaltung Markdorf am offenen Impftag am Mittwoch, 19. Januar in der Stadthalle noch freie Termine.