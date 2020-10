Integration ist ein Prozess. Ein Prozess, der dauert und Zeit braucht. Und der noch lange nicht abgeschlossen ist. „Wir befinden uns auf einem langen Weg, den wir schon erfolgreich zurückgelegt haben, aber auf dem auch noch weitere Aufgaben vor uns liegen“, sagt Klaus Schiele, Hauptamtsleiter der Stadt Markdorf. Gelingt es dennoch, ein Zwischenfazit fünf Jahre nach der Flüchtlingskrise zu ziehen?

„Wir können ein sehr positives Fazit ziehen“, antwortet Schiele, alle Beteiligten hätten aus heutiger Sicht eine „tolle Arbeit“ geleistet. Die Herausforderung liege weiterhin im Abbau der Sprachbarrieren, bezahlbaren Wohnraum zu finden und in der Vermittlung in den Arbeitsmarkt.

Vor fünf Jahren habe die Herausforderung laut Klaus Schiele darin bestanden, mit den Zuweisungen vieler Familien aus Syrien und Afghanistan nach Markdorf umgehen zu können sowie den Kindern einen schnellen Zugang zum Kindergarten und der Schule zu ermöglichen. Das habe einige Monate gedauert, erinnert sich Schiele, aber dann sei dies gut möglich gewesen. Heute freut es ihn, wenn er hört, dass Flüchtlingskinder einen badischen Dialekt sprechen oder der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium erfolgreich gelungen ist.

Klaus Schiele, Hauptamtsleiter der Stadt Markdorf, ist zufrieden, wie sich der Prozess der Integration entwickelt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Michaela Funke und Rosane Dias-Brücker übernehmen wichtige Aufgaben

Michaela Funke ist seit Ende 2015 Integrationsbeauftragte der Stadt, seit Ende 2016 wird sie von Sozialarbeiterin Rosane Dias-Brücker unterstützt. Die beiden Frauen stehen im engen Austausch mit den Geflüchteten, helfen bei Fragen und unterstützen sie, Stück für Stück Teil der deutschen Gesellschaft zu werden.

So viele Geflüchtete leben in Markdorf In Markdorf sind (Stand Oktober 2020) derzeit 208 Menschen in verschiedenen Anschlussunterbringungen untergebracht. In den drei Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises leben in Markdorf laut Landratsamt 39 Personen (Stand August 2020). Der Bodenseekreis weist den Kommunen und Städten Personen für die Anschlussunterkünfte zu. Insgesamt wurden nach Auskunft des Landratsamtes im Jahr 2015 1817 geflüchtete Menschen auf 23 Kommunen verteilt, 2016 waren 1023 Personen, in 2020 bisher 151. Markdorf wurden 2015 vom Kreis 65 Personen zugewiesen, 2016 waren es 66, 2020 bisher neun (Stand Oktober). In den Gemeinschaftsunterkünften lebten in Markdorf Ende 2015 85 Personen, Ende 2016 waren es 121 Personen.

Stephanie Sandkühler: „Integration ist keine Einbahnstraße“

„Integration ist allerdings keine Einbahnstraße“, sagt Stephanie Sandkühler vom Freundeskreis Flucht und Asyl, dem Markdorfer Helferkreis, der sich im Frühjahr 2015 gegründet hat. Zeitweise waren über 100 Ehrenamtliche aktiv und kümmerten sich in mehreren Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten um die Menschen.

Schnell hatten Freundeskreis und Vertreter der Stadt erkannt, dass man die Aufgaben nur gemeinsam lösen kann und in Markdorf ist ein Netzwerk aus Vertretern unterschiedlicher Institutionen entstanden, darunter die Kirchengemeinden, Zukunftswerkstatt und Mehrgenerationenhaus. Das habe laut Klaus Schiele „gut funktioniert“. Von den Lerneffekten profitiere man heute noch und die organisatorischen Strukturen, die man damals aufgebaut habe, bestehen weiterhin.

Helferkreis möchte sich für die Zukunft neu aufstellen

Schon Ende 2016 sagte auch Michaela Funke: „Integration ist ein langer Weg.“ In Markdorf wurden ein kommunaler Flüchtlingsdialog und ein Werkstattgespräch initiiert, letztere Veranstaltung liegt allerdings bereits drei Jahre zurück.

Michaela Funke, Rosane Dias-Brücker, Dorothea und Kurt Rogalla, Sara Albunaya, Nayri Apranjyan und Pfarrer Ulrich Hund bei der Ideenfindung zur besseren Integration von Geflüchteten beim Werkstattgespräch im Juli 2017 in der Stadthalle. | Bild: Büsche, Jörg

Größere Treffen seien derzeit – auch coronabedingt – nicht geplant, auch Veranstaltungen für die gemeinsamen Spaziergänge oder das Café International können aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage nicht stattfinden. Sollte dies wieder möglich sein, sollen weitere Kleinformate etabliert werden. Der Helferkreis, in dem derzeit rund 50 Personen aktiv sind, möchte sich neu aufstellen. Dazu erarbeiten Sandkühler und Funke derzeit eine Umfrage, an der die Ehrenamtlichen teilnehmen können – „mit offenem Ausgang“, wie die Frauen betonen.

Im engen Austausch mit den Geflüchteten

Stephanie Sandkühler begleitet seit fünf Jahren als Patin eine Familie – auch heute noch haben sie Kontakt und Sandkühler unterstützt, wenn es Bedarf gibt. Auch Rosane Dias-Brücker ist im engen Austausch mit den Geflüchteten. „Sie kommen mit ganz unterschiedlichen Themen und Fragen zu mir“, sagt die Sozialarbeiterin.

Alle Beteiligten betonen, dass das Wichtigste für eine gelingende Integration der Zugang zur Sprache sei. Dias-Brücker berichtet, dass es unter den Geflüchteten viele Analphabeten gebe, die man entsprechend unterstützen müsse. Das sieht sie als eine der wesentlichen Herausforderungen. Es folgen die frühe Vermittlung in den Arbeitsmarkt und die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ziel sei es, die Personen, die in den städtischen Anschlussunterbringungen leben, langfristig auf dem Wohnungsmarkt unterzubringen.