Das Medienhaus SÜDKURIER hat eine Podiumsveranstaltung zur Bürgermeisterwahl organisiert. Im neuen Café im frisch sanierten und umgebauten Markdorfer Bahnhof werden die Kandidaten Georg Riedmann, Heike Padberg, Klaus Schultz, Markus Lauffer und Alexander Kauderer am 18. Juni Rede und Antwort stehen. Das Podium ist keine öffentliche Publikumsveranstaltung, wird aber online auf www.suedkurier.de live übertragen.

Welche Ziele verfolgen die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Markdorf am 27. Juni? Was sind ihre Pläne für die Stadtpolitik? Wie stehen sie zu den großen Themen wie Verkehr, Schulentwicklung oder Bischofschloss und wie wollen sie die