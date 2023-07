Schulleiterin Diana Amann freute sich. Über 69 Abiturienten, die den sensationellen Gesamtdurchschnitt 2,0 erreicht haben. Bei 31 dieser 69 Schüler, so vermeldete Amann nun bei der Abschlussfeier des Gymnasiums weiter, stehe eine Eins vor dem Komma – und fünf von ihnen haben sogar die Traumnote 1,0 erreicht. Bei so viel hervorragenden Leistungen sei die neue Aula im Bildungszentrum der durchaus angemessene Ort, um diese schulischen Erfolge würdig zu feiern. Leise und als wäre es ein großes Geheimnis, fügte sie dann noch an, dass die Baumaßnahmen am BZM ja immerhin auch 30 Millionen Euro gekostet hätten.

Was sagten die Lehrer? „Ein extrem angenehmer Jahrgang“, lobte Thomas Melzer die 69 Abiturienten. Die zu ihrer Abschlussfeier ganz überwiegend in feiner bis festlicher Garderobe erschienen. „Immer gut aufgelegt, immer gut gelaunt“, führte der Englisch- und Sportlehrer weiter aus, warum für ihn das Unterrichten dieser Schüler stets so erfreulich gewesen sei. „Und dabei haben die doch unter Corona am allermeisten gelitten, mitten in der Pubertät hat sie die Pandemie getroffen.“

Zum Ende kam ein Anfang. Das Ende ihrer Schulzeit markierten die Abiturienten mit einem feierlichen Einzug in die Aula. Der, wäre das Defilee paarweise erfolgt, stark an einen Debütanteneinzug erinnert hätte. Ihre „Passage ins Erwachsenenleben“ könne nun beginnen, formulierte es Emilia Hemberger, neben Benedikt Vahlensieck Moderatorin des Abiballs. Nach überstandenen Strapazen mit Mathematik- und Deutschklausuren, nach Dauerlernphasen, die von „Schlafmangel und Aldi-Exzessen“ geprägt waren. Und als Dank für sehr viel Geduld, Verständnis und Beistand seien deshalb nun Lehrer, Eltern, Freunde und Geschwister zu Sekt und Häppchen eingeladen, fügte Benedikt Vahlensieck an.

„Endlich geschafft“, atmete Diana Amann auf. „Und wir sind sehr stolz auf euch, wegen euren großartigen Leistungen.“ Dem Lob der Direktorin für Schüler, aber auch für die Lehrer, insbesondere für die Betreuer, folgte der Hinweis auf womöglich ungünstig verlaufende Entwicklungen. Diana Amann ging auf die Folgen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz ein. Die KI bedrohe Arbeitsplätze, verdüstere so vielen die Zukunft. „Darum Augen auf bei der Berufswahl“, warnte die Schulleiterin. Am Ende schlug sie dann doch den Bogen – hin zu ihrer Zuversicht. Solch gescheiten, solch umsichtigen Menschen wie diesen Abiturienten traue sie sehr wohl das Einschlagen der richtigen Wege zu. Dass sie das nötige Instrumentarium zur Orientierung anzuwenden wissen, hätten sie in den vergangenen Jahren hinlänglich bewiesen.

Und als Diana Amann auf den diesjährigen Abischerz zu sprechen kam, klang sie so amüsiert wie stolz. Stolz auf ihre Schüler, die erst fontänenreiche Wasserspiele inszeniert haben, um hernach alles wieder in Ordnung zu bringen. Bei so viel bewiesenem Verantwortungsbewusstsein zeigte sich Diana Amann sicher: „Ihr seid jeder Verantwortung gewachsen – ihr werdet euren Weg machen.“

Dass diese Wege unter Umständen sehr verschlungen sind, das deutete Mia von Langsdorf an – in ihrer Rede zum ihr kürzlich verliehenen Scheffel-Preis. Die begann sie mit einem Zitat aus Josef Ortheils autobiografischen Roman „Die Erfindung des Lebens“, in dem der Autor die Entwicklung vom verstummten Kind erst zum Konzertpianisten, dann zum erfolgreichen Schriftsteller nachzeichnet. Doch ging es Mia von Langsdorf weniger um die überraschenden Wendungen in Ortheils Leben, sondern mehr um die Rolle, die die Sprache gespielt hat. Und schließlich darum: Wie wichtig Sprache für den Einzelnen als Mittel der Welterschließung und Verständigung ist. Klarer, bündiger als in dieser Rede hätte der Beweis für den erfolgreichen Abschluss der Reifeprüfung kaum erbracht werden können.