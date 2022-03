Die Arbeit ist sicher nicht einfach: Jedes der insgesamt 6500 Stiefmütterchen müssen die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in die Hand nehmen und vorsichtig in den Boden setzen. Bald wird sich der Hang unterhalb des Markdorfer Bischofschlosses in ein buntes Blütenmeer in Weiß und Gelb verwandeln. In diesem Jahr hat sich Monika Beder nicht für ein besonderes Thema, sondern für einen bunten Farbmix entschieden.

Jetzt muss es für die Frühlingsblumen nur noch etwas wärmer werden: Monika Beder leitet die Markdorfer Stadtgärtnerei. | Bild: Claudia Wörner

Ins große Beet neben der Kirche setzt das Team der Stadtgärtnerei dunkelrote Stiefmütterchen rund um die Tulpenmischung, der Kreisverkehr wird in weiß-blauen Farben blühen. Erstmals werden beim Gasthof Kreuz neonfarbene Tulpen das Auge freuen. „Ich bin selbst schon gespannt, wie sie aussehen“, sagt Beder.

Nachtfrost erschwert die Arbeit

In diesem Jahr hätte das Team der Stadtgärtnerei etwas mit dem Nachtfrost zu kämpfen, berichtet die Leiterin der Stadtgärtnerei. Müssten die Pflänzchen doch aufgetaut sein, bevor sie in die Hand genommen werden und in den am Vortag bearbeiteten Boden kommen. Damit dies gelinge, übernachten die Stiefmütterchen vor der Pflanzaktion im Folientunnel.

Im Team der Markdorfer Stadtgärtnerei läuft die Arbeit Hand in Hand: Savelyi Makarov pflanzt im großen Beet bei der Kirche Stiefmütterchen. | Bild: Claudia Wörner

Hinzu komme, dass das Wetter aktuell eigentlich zu trocken sei. „Deshalb müssen wir die Pflanzen im Gegensatz zu anderen Jahren angießen.“ Dabei komme es auf die richtige Wassermenge an, denn am Nachmittag sollten die Stiefmütterchen wieder trocken sein. Auch die bereits im Herbst gepflanzten Tulpen recken ihre Köpfe bislang nur zögerlich aus dem Boden. „Aber das wird sich bald ändern“, ist sich Monika Beder sicher.

Stadtgärtnerei Markdorf Die Markdorfer Stadtgärtnerei liegt südlich der Zeppelinstraße/L 207 in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort befinden sich zwei Gewächshäuser mit jeweils 300 Quadratmetern, vier Folienhäuser mit insgesamt rund 600 Quadratmetern sowie ein Beet im Freien von ebenfalls etwa 600 Quadratmetern. In Summe sind dort um die 1800 Quadratmeter Fläche zu bewirtschaften. Pro Jahr werden mindestes 40.000 Pflanzen in Eigenregie produziert und in städtischen Anlagen gepflanzt.

Stiefmütterchen mit Blüten in warmen Rottönen schmücken die Beete der Stadt Markdorf. | Bild: Claudia Wörner

Am Hang mit sechs Leuten im Einsatz

Voll des Lobes ist Beder für ihr Team, mit dem sie allein am Schlosshang drei Stunden arbeitet. Bretter sorgen für die notwendige Trittsicherheit. „Hier sind wir mit sechs Leuten im Einsatz, da müssen alle ran.“ Sei es doch anstrengend, die ganze Zeit mitten im Verkehrslärm schräg an dem ausgesetzten Hang zu stehen.

Yvonne Weber (rechts) und ihre Kollegen setzen innerhalb weniger Tage insgesamt 6500 Stiefmütterchen in die Blumenbeete der Stadt Markdorf. | Bild: Claudia Wörner

Team ist seit Jahren gut eingespielt

Auch die Bodenbearbeitung sei aufwändig. „Da will man zügig fertig werden“, weiß Beder. Umso besser, dass die Mitarbeiter, die seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, dabei sind, gut eingespielt seien. „Wenn jeder motiviert ist, sieht es hinterher auch gut aus.“ Bereits jetzt erfreuen die weißen Krokusse das Auge, die zu den ersten Frühlingsboten gehören. Sie wurden schon im vergangenen Jahr neben der Kirche gepflanzt.

Sie gehören zu den ersten Frühlingsboten: Bei der Kirche hat die Stadtgärtnerei Markdorf Krokusse gepflanzt. | Bild: Claudia Wörner

In dieser Woche werden noch die Tröge bepflanzt sowie die Friedhöfe und die Markdorfer Teilorte frühlingshaft verschönert. Auch anschließend wird es dem Team rund um Monika Beder bestimmt nicht langweilig werden. „Wir denken jetzt schon an die Produktion des Sommerflors und müssen die Rasenflächen säubern, damit wir mähen können, wenn es soweit ist“, kündigt sie an.