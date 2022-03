Weil das Wetter gepasst hat, wurden die Asphalt- und Markierarbeiten beim Bahnübergang deutlich früher als geplant im Wesentlichen fertig. Am Freitagmittag war bereits die behördliche Abnahme.

Da hat jetzt alles gepasst und die baustellengeplagten Autofahrer in Markdorf sind von den schlimmsten Staus der vergangenen Tage befreit: Deutlich früher als geplant sind die Asphalt- sowie am Donnerstag und Freitag auch die Markierungsarbeiten am