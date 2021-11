Der Aufruf auf Twitter hatte nur mäßigen Erfolg. „Kommt und seid laut mit uns“, hatte es auf dem Kurznachrichtendienst geheißen. Fridays for Future Bodensee hatte am Freitagnachmittag in Markdorf zum Klimastreik aufrufen. Dies vor dem Hintergrund der nun zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow sowie des Markdorfer Bürgerentscheids über eine Südumfahrung der Stadt am Sonntag.

Vor dem Losmarschieren: Die Demonstranten sammeln auf dem Platz sich vor der Sparkasse. | Bild: Jörg Büsche

Laut waren die Teilnehmer des Protestzugs vom Sparkassen-Vorplatz bis zum Rathaus zwar. Dafür sorgten auch die Megafone, die das skandierte „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns unsere Zukunft klaut“ der Protestierenden verstärkten. Doch so lautstark wie im September vor zwei Jahren, als sich in Markdorf rund 1300 Menschen dem Klimastreik angeschlossen hatten, waren die Demonstranten am vergangenen Freitag längst nicht. Lediglich 40 Menschen waren dem Streikaufruf gefolgt.

Gehen in die Hocke, damit der Klimaschutz steigen kann: Die Klimademonstranten in Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Klimaschutz-Parolen in der Innenstadt

Marian Riederle, Versammlungsleiter und Mitorganisator des Demonstrationszuges in der Markdorfer Innenstadt, zeigte sich kaum überrascht. Bei den letzten Aktionen im Bodenseekreis seien die Teilnehmerzahlen recht überschaubar gewesen, sagte er. „Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp!“ oder „Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist die Antwort auf Eure Politik!“ oder „Mehr Wald, weniger Asphalt!“ riefen denn die Protestierenden, als sie über Haupt- und Marktstraße zum Kundgebungsbereich auf dem Rathausplatz marschierten.

Thema des Klimastreik-Freitags war auch die Neubautrasse der B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad. | Bild: Jörg Büsche

Mitunter gab es Körpereinsatz zu den skandierten Rufen. Etwa bei der Parole „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!“ Dann gingen die Arme und Transparente in die Höhe, damit gleich drauf der Protestzug geschlossen in die Hocke gehen konnte – parallel zum „Runter mit der Kohle!“

Frieder Staerke vom VCD spricht über den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs als einem wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. | Bild: Jörg Büsche

Die lokalen Wurzeln des Klimaschutzes

Vor dem Rathaus war es denn Karl King, der am Ende der Kundgebung die 40 Demonstrierenden ermunterte. Der Markdorfer Klimaschutz-Aktive erklärte, dass das Umdenken in der Politik nicht zuletzt den jungen Protestlern aus der Fridays-for-Future-Bewegung zu verdanken sei. Das gebe Hoffnung. Auch wenn aktuelle Entwicklungen – auch auf der Weltklimakonferenz in Glasgow – zunächst wenig zuversichtlich sein lassen. „Eine Welt, die um drei, vier Grad wärmer ist“, so verglich King mit den Durchschnittstemperaturen vor der Industrialisierung, „die kann sich doch niemand wüschen“. Wie verheerend ein Temperaturanstieg von mehr als 1,5 Prozent ist, dass hatten Karl Kings Vorredner bereits geschildert. Zum Beispiel Greenpeace-Aktivist Michael Wlaka aus Friedrichshafen, der vor neuerlichen Flutkatastrophen und Dürreperioden – auch in unmittelbarer Nähe – warnte.

Karl King vom Sonenkraftnetzwerk Markdorf bedankt sich bei den jugendlichen Streikteilnehmern für deren Einsatz für die Umwelt. | Bild: Jörg Büsche

Hatte Karl King Photovoltaik-Dächer als Alternative zu den klimaschädlichen fossilen Brennstoffen angeführt, so blickte Frieder Staerke vom Verkehrsclub VCD auf den Individualverkehr. Alles Geld, das in den Ausbau weiterer Straßen investiert werde, fehle dort, wo es viel dringender gebraucht werde: etwa für den Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs. Als Beispiel führte Staerke die rund 30 Millionen Euro an, die für die Markdorfer Südumfahrung veranschlagt werden.