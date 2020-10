Über Jahrzehnte hinweg gab es in Markdorf-Leimbach keinen Nahversorger. Endlich öffnete am Montag das Bäckerei-Café-Bistro „Hausmann‘s Bäck Zur Letze“. Sehen Sie anhand von Bildern und Video-Clips, was bis am frühen Nachmittag so los war.

Smalltalk während der Stippvisite anlässlich der offiziellen Eröffnung von „Hausmann‘s Bäck Zur Letze“ (von links) in Markdorf-Leimbach: Geschäftsführer Jakob Fida, Geschäftspartner und Bäckermeister Eduard Hausmann, Ortsvorsteher Bernd Brielmayer und Bürgermeister Georg Riedmann.| Bild: Ganter, Toni