Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf haben am Freitagabend einen Einsatz bewältigt. Laut Mitteilung des Feuerwehrsprechers Martin Scheerer ist die Abteilung Stadt alarmiert worden, weil ein Baum an der Kreisstraße 7742 in Richtung Raderach umgestürzt war.

Mit einer Säge wird der Baumstamm von Hand in Stücke geschnitten und diese beiseite geschafft. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Markdorf

„Vor Ort zeigte sich, dass der oberschenkeldicke Baum quer über dem neben der Straße verlaufenden Rad- und Wirtschaftsweg lag“, berichtet Scheerer. Äste, die in die Fahrbahn der Kreisstraße 7742 ragten, seien schon von einer Polizeistreife weggebrochen worden.

Mit einer Säge wurde der Baum in Stücke geschnitten und diese beiseite geschafft. Die Fahrbahn der K 7742 und des Wirtschaftsweges wurden mit Besen gereinigt.