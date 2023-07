Das jüngst dem Gemeinderat präsentierte Konzept für den Traditionsgasthof Adler wird von den Freien Wählern begrüßt. Dietmar Bitzenhofer, Vorsitzender der Fraktion, erinnerte an das „Hände-weg-vom-Adler“ seiner Fraktion, als die Verwaltung den Umzug des städtischen Bauamts in den Adler in Erwägung zog. Die Freien Wähler hätten sich von Anfang an dagegen ausgesprochen. Sie wünschten sich Gastronomie und begrüßen die Restaurant- und Apartmentnutzung.

Bitzenhofer berichtete von der Aussicht auf Fördermittel für die geplante Grundschule in Markdorf-Süd – 70 Prozent der Baukosten. Erfreulich seien die unerwartet hohen Einnahmen aus der Zweitwohnungssteuer. Die gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen belasten den Hauhalt. Hier würden auch kleine Einsparungen helfen. Als Beispiel für eine verhältnismäßig geringe Summe, nannte Bitzenhofer den Vorschlag, Klausurtagungen des Gemeinderats in Markdorf abzuhalten, statt zu verreisen. Ein weiterer Einsparungsvorschlag, gleichfalls aus der Freie-Wähler-Fraktion: Zum Wiedereindecken des Rathausdaches keinen Schiefer, sondern günstigere Dachziegel zu nehmen. Was dann 70.000 Euro ausgemacht habe. Der Einzug ins frisch renovierte Rathaus, so kündigte Bitzenhofer an, werde sich um zwei Monate verschieben.

Sorgen bereitet den Freien Wählern die Wohnungssituation in Markdorf. Es fehle an kleineren Wohnungen. Stadtrat Jens Neumann zeigte sich skeptisch, ob sich fürs neu geplante Baugebiet Klosteröschle Investoren finden, die bereit sind, alle von der Stadt erhobenen Vorgaben zu erfüllen. „Das wird viele von vornherein abschrecken.“

Beim Thema Verkehr begrüßte Stadtrat Arnold Holstein, dass die Innenstadt ab 2024 durch die Busse des Stadtverkehrs Friedrichshafen erschlossen wird. Ein eigener Stadtbus sei daher nicht mehr nötig, so Neumann. Und Irene Holstein, die Vorsitzende der Freien Wähler, unterstrich, dass dank des Anrufsammeltaxi-Systems „Emma“ eine grundsätzlich gute Versorgung bestehe.