Die Freien Wähler wollen sich künftig mit „kurzen und klaren Statements“ an die Bürger in Markdorf wenden. Dies im Internet unter dem Hashtag #WirlebenMarkdorf. Das hat Irene Holstein nun bei der jüngsten Hauptversammlung des Ortsverbands angekündigt. Die Vorsitzende präsentierte einen ersten Entwurf. Den hatte Schriftführer Michael Holstein, ihr Sohn, ausgearbeitet. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Gemeinderat mitreden darf, bevor es Änderungen in der Streckenführung des geplanten Stadtbusses gibt.“ So zitiert Holsteins Entwurf Dietmar Bitzenhofer, den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Gemeinderat, – als Beispiel für solch ein Kurzstatement für den neuen Internetauftritt des Ortsverbands.

Fährt der Bus an tatsächlichen Bedürfnissen der Markdorfer vorbei?

Das Thema Stadtbus sollte die Freien Wähler bei ihrer Hauptversammlung noch länger beschäftigen. Irene Holstein, Mitglied in dem vom Gemeinderat bestellten Arbeitskreis Stadtbus, nannte das aktuelle Konzept einen „Torso“. Seitdem kürzlich alle Planungen umgekrempelt wurden, seitdem der Bus „nur noch als Zubringer für Bus- und Bahnlinien dienen soll“, müsse er an den tatsächlichen Bedürfnissen der Markdorfer vorbeifahren. Weder steuere er die Teilorte an, noch orientiere er sich an den Bedürfnissen der Senioren in der Stadt – indem er etwa zum Friedhof fahren würde. Seine gesamte „Stoßrichtung wendet sich nur noch gegen das Feindbild Autos in der Stadt“, erklärte Irene Holstein.

Freie-Wähler-Stadtrat Jens Neumann wies darauf hin, dass es bislang nur um einen Probelauf des Stadtbusses gehe. Alles Weitere sei anschließend zu klären – im Gemeinderat. Für die Arbeit des Gremiums forderte Irene Holstein indes weit mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit, als dort bisher geboten werde.

Sie erinnerte an die Freien-Wähler-Anträge, die gestellt wurden, bei denen es dann aber überaus lange Zeit gebraucht habe, bis sie umgesetzt wurden. Beispiele seien etwa der Demografiebeauftragte, die kommunale Wohnbaugesellschaft oder die verbesserte Vergütung für die städtischen Mitarbeiter im Technischen Dienst beziehungsweise im Bereich Kindertagesstätten.

Mängelliste für den Gemeinderat

Mehr Deutlichkeit, mehr Nachdruck im Gemeinderat wünschte sich Freie-Wähler-Mitglied Walter Dilpert von den Fraktionsmitgliedern. Gar nicht kurz, dafür aber sehr klar war, was Dilpert in der Stadt bemängelte. Er legte der Runde eine Mängelliste vor. Beginnend beim zugewachsenen Kanonenbühl über die Straßenschäden beim Hellbrunnen bis hin zum undichten Dach der Stadthalle sowie deren lädierten Säulen zählte Dilpert lang Vernachlässigtes auf. Der Gipfel sei die Unterführung der Bundesstraße – „ein wahrer Schadfleck für Markdorf“, ärgerte er sich. „Mann muss sich gerade schämen.“

Stadtrat Jens Neumann versprach, diese Dinge im Gemeinderat so oft anzusprechen, bis Abhilfe geschaffen sei. Und Irene Holstein lud die Bürger ein, ihre Anliegen doch in der Bürgerfrageviertelstunde vorzubringen.