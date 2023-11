Konrad Jegler gerät ins Schwärmen: Die Ausschicht, die sich an diesem Nachmittag bietet, ist trotz grauem Himmel noch spektakulär. Da schillert der See in hellem Silber. Da tauchen sich die Hügelketten davor in die verschiedensten Grüntöne. Altförster Jegler, vor seiner Pensionierung 31 Jahre lang Leiter des Markdorfer Reviers, wohnt gar nicht weit von hier, von der Wiese beim Wanderparkplatz Wilhelmshöhe. Auf dem Waldweg in Richtung Turnerhütte erzählt er, dass er hier regelmäßig bei seinen Spaziergängen durch den Stadtforst vorbeikomme, sogar mehrmals in der Woche.

Der vergessene Stolz der Stadt

Der Altförster hat ein Anliegen. „Es ist doch ewig schad‘“, sagt er beim Gedenkstein Wilhelmshöhe, „dass hier alles so zugewachsen ist.“ Seit vielen Jahren schon wuchere Buschwerk, verstellen Bäume, was einst der Stolz der Stadt war: die Wilhelmshöhe. Zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. wurde sie so benannt – übrigens mit ausdrücklicher Billigung seiner Majestät.

Die Wilhelmshöhe ist stark zugewiesen, dennoch ist die Seesicht immer noch zu erahnen. | Bild: Jörg Büsche

Von jenem prachtvollen Rundblick, den Otto von Scherer, Bezirksoberamtmann in Überlingen, im Juli 1873 dem Fleckchen am Waldessaum attestierte, ist 150 Jahre später kaum noch etwas zu erahnen. „Man bräuchte nur das Gestrüpp herauszunehmen“, erklärt Konrad Jegler. Als er noch Stadtförster war, habe er das regelmäßig getan. Der eine oder andere Baum müsste allerdings auch noch weichen, damit die Sicht wieder frei ist. Doch dann gäbe es ein „wunderbares Gegenstück“ zu dem Aussichtspunkt, den der Rotary Club vor einigen Jahren oberhalb der Panzerwiese angelegt habe.

Aus dem Dornröschenschlaf geweckt

Der Gedanke, die Wilhelmshöhe könnte wieder zu einem Ausflugsziel mit Panoramablick werden, treibe ihn schon seit Längerem um, erklärt Jegler. Zuletzt habe der Markdorfer Turnverein im Vorfeld des jüngsten Gehrenberglaufs öffentlich an das 150-Jahre-Jubiläum der Wilhelmshöhe erinnert. Im SÜDKURIER wurde demjenigen eine Gratisteilnahme an dem Geländelauf versprochen, der erklären konnte, warum die Wilhelmshöhe ihren Namen trägt.

Ein Holzturm auf der Wilhelmshöhe? In ihrem Aufsatz „150 Jahre ‚Wilhelmshöhe‘ – Früher Festplatz, heute Wandertreffpunkt“ erwähnen die Stadtarchivare Walter Hutter und Christoph Dembek, dass auf der Wilhelmshöhe ein Holzturm mit Plattform errichtet worden sei, dessen Fertigstellung im Juni 1873 mit einem Fest gefeiert wurde. Weitere Hinweise auf die Existenz des Turms ließen sich aber im Archiv nicht finden. Seit 1874 zogen am 2. September, dem Sedanstag, der an den Sieg im Deutsch-Französischen Krieg erinnern sollte, Festzüge von der Innenstadt zur Wilhelmshöhe. Der Markdorfer Verschönerungs- und Kurverein spielte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Der Verein betrieb auch den Bau der im Juli 1903 eingeweihten Großherzog-Friedrich-Warte, des heutigen Gehrenbergturms. Das Grundstück fürs Fundament der 30 Meter messenden Stahlfachwerkkonstruktion im Gewann Steinfelden gehörte ursprünglich zur Gemarkung Harresheim und musste erst von der Stadt Markdorf erworben werden. Zunächst war geplant, den Grundstein 1902 zu legen – zum 50. Regierungsjubiläum des badischen Landesfürsten. Baubeginn war im Juni 1903. Wie Sandra Geißelhart und Klaus Schiele in ihrem Buch „100 Jahre Gehrenbergturm“ schreiben, gab es 1886 eine 20 Meter hohe Holzkonstruktion, die jedoch den Witterungsverhältnissen zum Opfer fiel, wie der Verschönerungs- und Kurverein 1901 bedauernd anmerkt.

Und noch etwas lässt den Altförster vermuten, dass der historische Aussichtspunkt reaktiviert werden könnte. „Da wird zur Zeit viel über die Besonderheiten der Stadt gesprochen“, sagt Jegler. Er verweist auf den im Rahmen des Programms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren aufgekommenen Gedanken, die Einbettung Markdorfs in die Landschaft, insbesondere ihre Lage am Gehrenberg, noch stärker als bisher zu betonen – als Markenkern.

Die Wilhelmshöhe aufzuwerten, ist aus Sicht Konrad Jeglers ein möglicher Beitrag, Bewusstsein für die Landschaft um Markdorf und für die Ökologie zu fördern. | Bild: Jörg Büsche

Dem Kaiser in Berlin gewidmet

Dass Walter Hutter und Christoph Dembek, die beiden Stadtarchivare, jüngst einen Aufsatz mit dem Titel „150 Jahre „Wilhelmshöhe“ – Früher Festplatz, heute Wandertreffpunkt“ veröffentlicht haben, gab den letzten Anstoß für Konrad Jegler, sich zu Wort zu melden. Stadtarchivar Walter Hutter erklärt: „Uns hat das Jubiläum drauf gebracht, der Sache tiefer nachzugehen.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Dembek suchte er in alten Akten und Briefen. Die Idee des Markdorfer Bürgermeisters und des Gemeinderats, dem Kaiser den schönsten Punkt der Gemarkung zu widmen, wurde in Berlin zunächst mit Vorsicht betrachtet. Es bedurfte erst der Stellungnahme des Großherzoglichen Bezirksoberamtsmanns betreffs der Unbedenklichkeit des dem Kaiser telegrafierten Anliegens, um alle Bedenken auszuräumen.

Das rührte den Monarchen

Schließlich zeigte sich der Kaiser – zuzeiten der Badischen Revolution noch als „Kartätschenprinz“ verschrien – sogar gerührt über die Ehre, die ihm in Markdorf erwiesen wurde.