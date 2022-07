„Der Förderpreis unterstreicht, welche Bedeutung die Bildung für den Standort Markdorf hat“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann beim Festakt in der Mittleren Kaplanei. In diesem Jahr teilen sich Ida Knecht und Jakov Zauzolkov den Naturwissenschaftspreis. Der Sprachpreis geht an Konstantin Obergfell. Die drei frisch gebackenen Abiturienten besuchten die Jahrgangsstufe 2 des Gymnasiums Markdorf. „Wenn wir solche Früchte ernten wie am BZM, spricht das für hervorragende Bildungsarbeit und Unterrichtsqualität“, lobte Riedmann. Stolz könne man auf Schüler sein, die mehr machen würden als der Lehrplan fordere. „Durch das, was Sie hier zeigen, passiert Fortschritt.“

Thema rausgepickt, ohne an Noten zu denken

Hier knüpfte Gerd Kästle, Lehrer für Mathematik und Physik am Gymnasium des BZM an: „Ihr habt euch ein Thema rausgepickt, für das ihr motiviert gewesen seid, ohne an Noten zu denken.“ Er sei davon überzeugt, dass der Output des Bildungssystems Lösungen für die zahlreichen aktuellen Krisen bieten könne. „Unser Job ist es, breit aufgestellt zu sein“, sagte Kästle.

„Dobble“ ist mehr als ein Spiel: Ida Knecht erhält den Förderpreis des Markdorfer Wirtschaftskreises im Bereich Naturwissenschaften. | Bild: Claudia Wörner

Ida Knecht hat sich mit der Mathematik hinter dem Spiel „Dobble“ beschäftigt. „Ihre zielgerichtete Arbeit hat rein gar nichts mit einem Glücksspiel zu tun“, schickte Kästle dem Vortrag der Abiturientin, die sich in der Jugendarbeit, als Ministrantin und Jugendgemeinderätin engagiert, voraus. Vielmehr zeige sie, wie ein einfaches Spiel die Unendlichkeit durchdringe. 55 Karten mit 57 Symbolen, je acht pro Karte, gehören zum Spiel. Je zwei Karten haben ein gemeinsames Symbol. Ida Knecht zeigte auf, wie sich zwei Geraden am Punkt des gemeinsamen Symbols schneiden. Was aber, wenn sich die Symbole auf zwei Parallelen befinden? „Dann müssen wir zur Geometrie noch die Unendlichkeit hinzurechnen“, gab sie einen Schnelleinblick in die projektive Geometrie. „Dobble ist gar nicht so unscheinbar.“

„Ethical Hacking“ und „Cybersecurity“: Auch Jakov Zauzolkov erhält den Förderpreis des Markdorfer Wirtschaftskreises im Bereich Naturwissenschaften. Er wurde in diesem Jahr zweifach vergeben. | Bild: Claudia Wörner

Jakov Zauzolkov beschäftigte sich in seiner Arbeit mit „Hacking“, dem Knacken von Codes und Passwörtern im Internet, und „Cybersecurity“, der Internet-Sicherheit. „Kann man hacken lernen? Gibt es auch die Guten? Welche Werkzeuge gibt es?“, umriss Kästle seine Fragestellungen. Beispielhaft zeigte Zauzolkov, wie leicht sich die Zahlung eines im Warenkorb befindlichen Artikels umgehen lässt, indem man den hinterlegten Code ändert. Auch das Knacken von Passwörtern hat der Abiturient unter die Lupe genommen. Er zeigte auf, wie schnell sich einfache Passwörter knacken lassen und appellierte, eine sichere Variante zu wählen, um die eigenen Daten zu schützen. „Das Internet ist nicht so gesichert, wie man vielleicht denkt“, lautete sein Fazit.

Austausch nach dem offiziellen Teil: Die Verleihung des Förderpreises des Wirtschaftskreises an besonders talentierte Schüler hat in Markdorf Tradition. | Bild: Claudia Wörner

Nach Schweden ohne Smartphone

Stefan Ferguson, Lehrer für Englisch und Französisch, sieht die von allen Seiten geforderte Digitalisierung der Schulen kritisch. Vielmehr plädiert er dafür, vor allem bei Schülern der Unter- und Mittelstufe verstärkt auf Kreativität, Selbsterkenntnis und soziales Miteinander zu setzen. Vor diesem Hintergrund findet er das Projekt von Konstantin Obergfell, der mit seinem Preisgeld eine Reise ohne Smartphone nach Schweden unternehmen möchte, besonders interessant. Ausgezeichnet wurde Obergfell, der auch den diesjährigen Scheffelpreis im Fach Deutsch bekam und Preisträger des jüngsten Schreibwettbewerbs am BZM ist, mit dem Sprachpreis des Wirtschaftskreises.

Ohne Smartphone auf Reisen: Konstantin Obergfell erhält den Förderpreis des Markdorfer Wirtschaftskreises im Bereich Sprachen. | Bild: Claudia Wörner

„Das Schöne an Sprache ist, dass einem die Wörter nie ausgehen können“, sagte Obergfell. Sprache zu meistern bedeute deshalb, Kommunikation zu meistern. In Schweden will er auf Fahrpläne und Landkarte statt auf Handy und Google Maps setzen. „Ich nehme es aber doch mit und werde dokumentieren, in welchen Fällen ich es doch benutze“, kündigte der Abiturient an. Er wolle mit Hilfe seines Selbstexperiments beobachten und experimentieren, wie weit man ohne Internet komme, wenn man damit aufgewachsen sei.

Der Förderpreis Herausragende Leistungen in Naturwissenschaften oder in Sprachen sind Voraussetzung für die Verleihung des Förderpreises des Wirtschaftskreises Markdorf. Dotiert ist er für beide Bereich mit jeweils 1000 Euro. Schüler, die im Laufe des Schuljahrs besondere Leistungen erbracht haben, können von der Schule für diesen Preis nominiert werden.

„Hut ab, das begeistert mich“, sagte Jochen Rominger, SAP-Standortleiter in Markdorf, als Vertreter des Wirtschaftskreises, zu den Themen und Vorträgen der Preisträger. „Der Preis ist eine tolle Möglichkeit für die jungen Talente, mehr Sichtbarkeit zu bekommen.“ Rominger betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den Schulen für den Wirtschaftskreis sei.

Veganismus ist sein Herzensthema: Paul Hawlitschek, Preisträger 2021, berichtete von seinen Befrageungen zum Thema in Kanada und Deutschland. | Bild: Claudia Wörner

Schließlich berichtete Paul Hawlitschek, der den Sprachpreis 2021 bekommen hat, von seinen Befragungen in Kanada und Deutschland zum Thema Veganismus. Wie definiert man Tierquälerei? Besteht die Notwendigkeit, Tiere zu konsumieren oder zu benutzen? Wie lässt sich unsere Behandlung von Tieren moralisch rechtfertigen? „Die Leute sprachen unter anderem von persönlicher Entscheidungsfreiheit und leben und leben lassen“, berichtete Hawlitschek. Für ihn sei es befreiend, dass man die Wahl habe, diese Industrie nicht mehr zu unterstützen und Änderungen bewirken zu können.