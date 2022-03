von Christiane Keutner

„Für mich ist der Flohmarkt so eine schöne Lebensfreude! Man kann Corona und die Ängste wegen des Ukraine-Kriegs einfach mal für ein paar Stunden vergessen, sich an Begegnungen freuen. Die Stadt lebt auf. Schauen Sie nur, wie die Leute lachen“, sagt Brigitte Jahn. Sie drückte wohl das aus, was andere Besucher des von Markdorf Marketing organisierten Markts ebenso empfanden.

Das Körbchen, das Brigitte Jahn aus Daisendorf auf dem Flohmarkt erstanden hat, wird – gefüllt mit Geschenken – an Senioren weitergereicht. | Bild: Christiane Keutner

Fündig geworden ist sie auch: Die Körbchen wird sie dekorieren und Geschenke für Senioren reinlegen, da sie sich die ehemalige Krankenschwester ehrenamtlich engagiert. Nun bleibt sie vor dem Stand mit uralten Dingen aus Haushaltsauflösungen stehen. „Ich finde es schade, wenn man die wegwirft, weil alles eine Geschichte hat“, sagt Anbieter Fritz Höhnel. Viele Leute wüssten gar nichts über bestimmte Gegenstände.

Bummel kann zur Bildungsreise werden

Beate Jung sagt: „Ja, eine Reise über den Flohmarkt kann eine Bildungsreise sein.“ Der Bummel könne aber auch gefährlich werden, schmunzelt sie: „Da nimmt man sich vor, nur zu schauen, und schon hat das Ding ‚Mama‘ zu dir gesagt und dann muss man es mitnehmen.“ Als sie die erstandene rote Vase, die ein Geschenk für eine Bekannte werden sollte, mit Blumen gefüllt hatte, gefiel sie ihr so gut, dass sie sie behielt.

Viele Besucher sind mittleren Alters oder Senioren

Viele Besucher, die an Kleiderständern stöbern, sich E-Bikes und Schmuck anschauen, Geschirr und Gläser auf Macken untersuchen, sind im mittleren Alter oder Senioren. Vielleicht gingen die Geschäfte von Tilda, 9, Zoe, 10, und Leni, 9, deshalb nicht so gut. Zwei Spiele und drei Kuscheltiere haben sie bis mittags verkauft, „aber es macht Spaß“, versichern sie.

Ob das passt? Generationenübergreifend wurde beim Flohmarkt überlegt. | Bild: Christiane Keutner

Erfolgreich waren Gerdi und Alexander Jung. Zwei Getreidesäcke von 1934 nahm sie als Deko für den Garten mit. „Ich liebe Flohmärkte. Ein Traum, ihn wieder mal live zu erleben, zu handeln, verbunden mit dem Gefühl, man hat ein Schnäppchen gemacht!“ Über ein solches Schnäppchen freut sich auch Lefi Safa. Der 37-Jährige trägt stolz eine Lampe mit weißen und goldenen Glasblüten und sagt: „Ebay war eine Alternative, aber schöner ist es so.“