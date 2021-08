Wenn Paul Löcken vom Fliegen erzählt, dann ist der 16-Jährige in seinem Element. Die Begeisterung für sein Hobby merkt man ihm direkt an. „Die Fliegerei war schon immer mein Ding“, berichtet Paul, der mit seiner Mutter Alexandra Löcken und seiner elfjährigen Schwester Lena in Markdorf lebt. Als die Familie vor einigen Jahren von Wien in die Gehrenbergstadt zieht, war es sein Opa, der Paul auf die Segelflieger aufmerksam gemacht hat. Im Alter von elf Jahren nimmt Paul in den Sommerferien an einem Schnupperprogramm teil und für ihn ist nach einem ersten Flug sofort klar: „Das will ich machen, da will ich hin.“

Mit 13 Jahren beginnt Paul Löcken mit der Ausbildung

Noch muss er sich aber gedulden, bis er das entsprechende Alter erreicht hat. „Ich habe gewartet, bis ich alt genug war“, sagt Paul. Mit 13 Jahren, im Januar 2019, beginnt er seine theoretische Ausbildung zum Segelflugpiloten mit drei weiteren Flugschülern. Zusätzlich zu der Schule – Paul besucht das Karl-Maybach-Gymnasium in Friedrichshafen – heißt es dann für die nächsten zwei Monate jeden Samstag die Segelflug-Schulbank drücken.

An seinem Schreibtisch hat Paul Löcken für die Prüfungen gelernt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Segelflug über Markdorfer Flugplatz dauert wenige Minuten

Im März 2019 darf er, mit Erlaubnis seines Ausbildungsleiters der Segelfliegergruppe Markdorf, bereits vor seinem 14. Geburtstag im Mai mit der praktischen Ausbildung beginnen. Seinen ersten Alleinflug hat Paul dann im August 2019 während eines zweiwöchigen Fluglagers.

Solange er aber den Flugschein noch nicht hat, darf er sich in der Luft nur so weit bewegen, wie ihn der Fluglehrer im Blick hat. „Er sitzt dann am Boden und wir halten Funkkontakt“, sagt Paul. Meist dauert so ein Schulungsflug nur wenige Minuten, kann aber auch über eine Stunde lang sein. Es werde in einem Rechteck über den Markdorfer Segelplatz geflogen.

Paul Löcken, der hinten in der Maschine sitzt, bei einem seiner ersten Flüge vor fünf Jahren, mit im Bild die Fluglehrer Werner Schmidtke und Thorsten Bosch. | Bild: Privat

Freiheit in der Luft ist ein „wunderschönes Gefühl“

Fast jedes Wochenende verbringt er am Segelflugplatz und ist mit großer Freude dabei. Sehr praktisch, dass er mit dem Fahrrad von seinem Zuhause innerhalb von drei Minuten am Flugplatz ist. Wenn er nicht im Flugzeug sitzt, hilft er im Verein bei anderen Arbeiten. Während der Corona-Pandemie war das Fliegen unter der Einhaltung einiger Regeln möglich. Für den Flugschein braucht der 16-Jährige eine gewisse Anzahl an Flugstarts. Am Segelfliegen genießt er es, nur durch das Wetter (Thermik) durch die Luft getragen zu werden. „Die Ruhe, die Natur, die Aussicht. Diese Freiheit ist ein wunderschönes Gefühl“, schwärmt Paul.

Video: Privat

Im Juni 2020 macht er die theoretische Prüfung und besteht im ersten Anlauf alle neun Prüfungen, unter anderem in Meteorologie, Navigation und allgemeines Luftrecht. „Selbst die Mitarbeiter des Regierungspräsidiums in Stuttgart waren von seinen Ergebnissen erstaunt und begeistert“, berichtet Mutter Alexandra Löcken, die seit 23 Jahren als Flugbegleiterin arbeitet. Im November 2020 besteht Paul Löcken die Sprechfunkprüfung in Freiburg.

Nach 358 Starts und Landungen steht die praktische Prüfung an

Nach insgesamt 358 Starts und Landungen – davon 142 mit und 216 ohne Fluglehrer – in drei verschiedenen Segelflugzeugen und innerhalb von zwei Jahren und drei Monaten – , meldet sich Paul für die praktische Prüfung an, die er im Juni 2021 laut Alexandra Löcken „mit Bravour absolvierte“. „Fliegen kann er wirklich“ seien die Worte des Prüfers gewesen, erinnert sich die stolze Mutter. Seit drei Jahren führe Paul die Liste der Starts im Verein an.

In das Logbuch werden die Flüge eingetragen. | Bild: Löcken, Alexandra

Paul ist vor allem glücklich darüber, dass er nun alleine so weit fliegen darf, wie ihn die Thermik trägt. Das kann bei der entsprechenden Wetterlage schon über ein paar hundert bis sogar 1000 Kilometer sein. Der 16-Jährige macht in zwei Jahren sein Abitur, beruflich möchte er gerne etwas in der Luftfahrtbranche machen – allerdings nicht als Pilot. Das soll ein Freizeitvergnügen bleiben. Paul interessiert sich für den Beruf des Fluglotsen. Bis es soweit ist, wird er seine Zeit weiter auf dem Segelflugplatz und in der Luft verbringen, als ein nächstes Ziel kann er sich die Teilnahme an Wettbewerben vorstellen.

Paul Löcken zeigt stolz seinen Flugschein. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Beste Flugzeit ist zwischen April und Juli

Doch die Flugsaison neigt sich bereits langsam dem Ende entgegen. Zuerst geht es für Paul und seine Familie noch in den Urlaub, im September wird das Wetter entscheiden, was noch an Flügen möglich ist. In diesem Jahr war das Wetter nicht optimal, auch stand der Flugplatz aufgrund des vielen Regens drei Wochen unter Wasser. Ab Oktober stehen dann die sogenannten „Winterarbeiten“ an – die Maschinen werden geputzt, lackiert, Schäden repariert – langweilig wird es nicht. Ab April kann Paul Löcken dann wieder abheben und fliegen.