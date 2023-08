Von der Beobachtungshütte des Hepbacher-Leimbacher Rieds schweift der Blick über Weideland, wie es hier vor Beginn der intensiven Landwirtschaft typisch war. Heckrinder grasen zusammen mit ihren Kälbchen und ein paar Meter weiter gehen die sechs Wasserbüffel ihrer Arbeit nach: die Bildung einer Heckenlandschaft verhindern, Keimlinge zuverlässig vertilgen und die Schilfgürtel um die angelegten Wasserlöcher auf dem Weg zum Bad aufbrechen.

Wasserbüffel schaffen Miniaturbiotope

Außerdem bearbeiten die Wasserbüffel mit ihren breiten Klauen ganz nebenbei den Boden und schaffen Senken, genauer gesagt neue, kleine Lebensräume. Wenn sie sich mit Wasser füllen, können sie zu Miniaturbiotopen werden. „Es geht hier nicht um ein Landschaftsmuseum“, betont Franz Beer vom Vorstandsteam der BUND-Ortsgruppe Markdorf mit Blick auf die idyllischen Wiesen mit den grasenden Tieren. „Es geht darum, die früher da gewesene Artenvielfalt wenigstens in Teilen zu erhalten oder neu zu begründen.“

Gelungene Aufgabenteilung bei den Wasserbüffeln: Franz Beer (rechts) vom BUND Markdorf geht es vor allem um die Verbesserung der Artenvielfalt. Werner Spenninger kümmert sich als Landwirt um das tägliche Wohl der Büffel. | Bild: Claudia Wörner

Vom Laubfrosch bis zum Kammmolch würden sich die Tiere über die zusätzliche Vernässung des Gebiets freuen. „Die Anstrengungen haben sich auf jeden Fall gelohnt“, stellt Beer fest. Die hoch spezialisierte Sumpfgrille brauche warme verschlammte Ufer, nennt der Biologe mit Blick auf ein Wasserloch ein weiteres Beispiel, wie die Wasserbüffel gute Dienste leisten. „Wir haben hier ein Mosaik von Kleinstlebensräumen.“

Als beste Freunde bezeichnet Beer Biber und Wasserbüffel. „Die Biber stauen die Brunnisach auf und die Wasserbüffel lieben es, im Bach spazieren zu gehen“, schildert er seine Beobachtungen. Da die Büffel nicht richtig schwitzen können, hätten sie im Sommer ein Temperaturproblem und müssten zur Abkühlung ins Wasser. Bei der Abwehr von Stechinsekten helfe den Tieren das Wälzen in Schlammkuhlen.

Wasserbüffel auch in Ittendorf Im Markdorfer Ortsteil Ittendorf sorgt ein weiteres Projekt des BUND Markdorf für mehr Biodiversität und Artenvielfalt. Seit knapp zwei Wochen weiden vier weitere Wasserbüffel im Bereich Felbenweiher auf einer Fläche von rund acht Hektar. Gepachtet ist die Fläche vom Land Baden-Württemberg. Wie im Hepbacher-Leimbacher Ried sollen die Tiere auch hier die Verbuschung der Weiherwiese verhindern und für eine weitere Vernässung der Fläche sorgen.

Heckrinder und Wasserbüffel ergänzen sich gut

Erst im Februar wurde die Fläche für die tierischen Landschaftspfleger von 15 auf 32 Hektar mehr als verdoppelt. Deutlich länger leben die Heckrinder mit einem ähnlichen Aufgabenspektrum, aber einem ganz anderen Fressverhalten im Hepbacher-Leimbacher Ried. „Man kann sagen, dass sich die beiden Arten gegenseitig ergänzen“, so die Beobachtung von Landwirt Werner Spenninger, der dafür verantwortlich ist, dass es den Wasserbüffeln gut geht. Je Großtier rechnet man mit einem Hektar. Bei neun Heckrindern, einem Bullen, zwei Ochsen, sechs Kälbern plus sechs Wasserbüffeln haben die Tiere also mehr als genug Platz.

Gerade im Sommer sind die Brunnisach und die angelegten Wassertümpel für die Wasserbüffel ein hoch willkommener Platz zum Abkühlen. | Bild: Claudia Wörner

Charakter der Wasserbüffel sehr verschieden

Dabei schmecken den Arten nicht nur unterschiedliche Pflanzen und Pflänzchen, auch ihr Charakter sei sehr verschieden. „Die Wasserbüffel sind dominanter und sagen, wo es lang geht“, berichtet Werner Spenninger. Da die Tiere genügend Platz haben, sei es für sie kein Problem, sich auszuweichen. „Sie bleiben unter sich in Grüppchen.“ Selbstverständlich könnten sie sich auch nicht paaren, da es sich um unterschiedliche Arten handelt.

Apropos paaren – noch in diesem Jahr soll den sechs Wasserbüffeldamen ein Bulle zugeführt werden, um für Nachwuchs zu sorgen. Bei einer Tragzeit von elf Monaten will das geplant sein, damit die Jungen nicht in der kalten Jahreszeit zur Welt kommen. Da die Heckrinder aktuell ihren Nachwuchs großziehen, sind sie von den Wasserbüffeln durch einen Zaun getrennt. „Da wollen wir kein Risiko eingehen“, so Spenninger.

Grasen und dabei die Landschaft pflegen: Seit einem guten Jahr leben sechs Wasserbüffel im Hepbacher-Leimbacher Ried bei Markdorf. | Bild: Claudia Wörner

Wasserbüffel lassen sich nicht füttern

Neben der Beobachtung der Tiere gehört zu den Aufgaben Spenningers auch, die Zäune rund um die Weidefläche der Wasserbüffel regelmäßig frei zu mähen, damit sie immer Strom führen. „Wenn sie rauskämen wäre das fatal, denn dann würde die ganze Büffelherde das Weite suchen. „Sie wieder einzufangen wäre problematisch, denn es sind ja ebenso wie die Heckrinder Urrassen, das heißt wilde Tiere“, erläutert der Hepbacher Landwirt. Im Gegensatz zu domestizierten Rindern kämen sie nicht zum Menschen und lassen sich auch nicht füttern. „Aber das will man auch gar nicht.“

Im Hepbacher-Leimbacher Ried fühlen sich immer mehr Arten wieder heimisch: Rechts die naturbelassene Weide der Heckrinder und Wasserbüffel, links eine Nutzwiese. | Bild: Claudia Wörner

Tiere fassen Vertrauen zum Landwirt

Zu Werner Spenninger, der täglich nach den Wasserbüffeln schaut, haben die stattlichen Tiere im Laufe der Zeit Vertrauen gefasst. „Sie kennen mich und ich kann sie mit Zeit, Geduld und Ruhe in den Stall dirigieren“, berichtet er. Dies sei wichtig, um beispielsweise die jährlich vom Veterinäramt geforderte Blutentnahme leisten zu können.