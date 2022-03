Die Hilfsbereitschaft in Markdorf ist groß, auch die Freiwillige Feuerwehr leistet einen kleinen Beitrag, um im Kriegsgebiet den Menschen helfen zu können. Wie die Kameraden in einer Pressemitteilung informieren, haben sie aus ihrem Reservebestand zwei Stromaggregate, drei Drucklüfter sowie ein paar Kleingeräte zu einem Hilfspakt dazugegeben, das am Freitag an die Feuerwehr Immenstaad übergeben wurde. Diese organisiert einen Transport zu einer Feuerwehr nach Polen, von wo aus die Geräte weiter in die Ukraine transportiert werden sollen.

