Am Samstagnachmittag wurde gemeldet, dass in Markdorf-Süd, im Bereich des Sportplatzes, Schilf brennt. Hier wurde von der Feuerwehr die brennende, mehrere Quadratmeter große Schilffläche mit zwei Strahlrohren abgelöscht, wie Pressesprecher Martin Scheerer in einer Mitteilung schreibt.

Sowohl in der Talstraße, als auch später in der Hahnstraße, brannte jeweils eine Mülltonne vor hölzernen Garagentoren. | Bild: Scheerer, Martin

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte es zweimal in der Stadt. Sowohl in der Talstraße, als auch später in der Hahnstraße, brannte jeweils eine Mülltonne vor hölzernen Garagentoren. Löschmaßnahmen von Anwohnern, sowie das Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf die Anwesen verhindern.

In alle drei Fällen ist die Ursache für die Brände, sowie die Schadenshöhe derzeit noch unbekannt.