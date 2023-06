Gegen 17.30 Uhr am Samstag wurde die Einsatzabteilung der Feuerwehr Markdorf-Stadt wegen eines Autobrandes auf der Kreisstraße K7744 bei Wirmetsweiler alarmiert. Schon auf der Anfahrt war für die Einsatzkräfte eine schwarze Rauchwolke sichtbar, teilt die Feuerwehr mit.

Übergreifen des Brandes auf Vegetation verhindert

Vor Ort, auf einem Feldweg neben der K7744, stand ein BMW in Vollbrand. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt das Feuer verursachte. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten löschte das Auto und verhinderte so eine weitere Umweltverschmutzung durch Rauch sowie eine Ausbreitung des Feuers in der trockenen Vegetation.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die trockene Vegetation verhindern. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Zur Wasserversorgung in diesem Außenbereich rückte das Tanklöschfahrzeug nach und speiste das Löschfahrzeug vor Ort mit Löschwasser. Während der Einsatzmaßnahmen war die K7744 in diesem Bereich voll gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Am BMW entstand nach Feuerwehrangaben aber augenscheinlich Totalschaden. Laut Polizeibericht wird der Schaden auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Markdorf Traktor kippt um – Feuerwehr befreit verletzten Fahrer Das könnte Sie auch interessieren

Trotz des raschen Löscheinsatzes wurde der BMW durch die Flammen zu einem Totalschaden. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten für knapp über eine Stunde im Einsatz. Parallel dazu wurden weitere Einsatzkräfte zu einer Ölspur im Stadtgebiet von Markdorf alarmiert, die dann abgestreut wurde. Hier war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.