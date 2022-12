Trotz Energiekrise und trotz Haushaltskrise: In der Markdorfer Innenstadt leuchten wieder die Weihnachtssterne. In diesem Jahr wurde die Weihnachtsbeleuchtung plötzlich zu einer moralischen Frage erhoben, angesichts galoppierender Inflation und explodierenden Energiepreisen: Wie viel besinnliche Adventsstimmung darf sich eine Gemeinde noch leisten, lautete die vieldiskutierte Frage.

Die Frage ist von den Fakten her in Markdorf recht rasch beantwortet: Denn die Weihnachtsbeleuchtung, für die sich die Stadtverwaltung nach Abwägen auch in diesem Jahr entschieden hat, wird nur noch ein Bruchteil der vergangenen Jahre kosten. Das Zauberwort lautet LED-Technik. Die Umstellung von den herkömmlichen stromfressenden Glühbirnen auf LED-Leuchtmittel wird die Kosten für die Stadt pulverisieren: Gerade mal noch knapp 2 Prozent des Energiebedarfs gegenüber vor der Umrüstung ist nötig, um die abendliche Stadt festlich zu beleuchten. Es werden also Kosten in Höhe von 98 Prozent eingespart.

Keine Stromfresser in der Ravensburger Straße

Gespart wird aber auch auf andere Weisen: Die B-33-Ortsdurchfahrt/Ravensburger Straße ist dieses Jahr nicht beleuchtet. Die Beleuchtung dort sei noch nicht auf LED umgerüstet, sagt Stadtbauamt-Sachbearbeiterin Jacqueline Leyers. Das soll im Laufe des nächsten Jahres nachgeholt werden. Auf ein Aufhängen der alten, stromfressenden Beleuchtung habe man daher verzichtet. „Wir wollten gerade nach den schwierigen Corona-Zeiten aber eine Wohlfühl-Atmosphäre in der Stadt schaffen, deshalb haben wir uns für die reduzierte Form entschieden“, sagt Leyers. Und so hängen nun die Lichter in der Altstadt und in der Hauptstraße – komplett aufs energiesparende LED umgerüstet. Und es wurde gegenüber bisher die Beleuchtungszeit gekürzt. „Dadurch haben wir nur noch minimale Stromkosten“, verweist Leyers auf den Spareffekt.

Auch in der Hauptstraße wurden wieder die leuchtenden Sterne aufgehängt. In der Ravensburger Straße hingegen gibt es in diesem Jahr keine Weihnachtsbeleuchtung: Deren Sterne müssen erst noch auf LED umgerüstet werden. | Bild: Grupp, Helmar

Der soll aber nicht solo bleiben: Im nächsten Jahr will die Stadt ihre Straßenbeleuchtungen, die großenteils bereits auf LED umgerüstet sind, auch mit Zeitschaltuhren ausstatten. Das hilft, weitere Kosten einzusparen. Die Umrüstung selbst sei kostspielig, sagt Leyers. Sie wird jedoch aus den Fördermitteln des Programmes „Zukunftsfähige Innenstädte“ finanziert werden, für das die Stadt vom Bund rund 1,4 Millionen Euro bekommen wird.