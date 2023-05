Nun wird die altehrwürdige Stadthalle in diesem Jahr doch noch einmal für einen Festakt herausgeputzt. Am Donnerstag, 25. Mai, sind alle Bürger eingeladen, den Ehrungen ihrer besonders engagierten Mitbürger einen feierlichen Rahmen zu verleihen.

36 verschiedene Gruppen oder auch Einzelpersonen werden an diesem Abend für ihre außergewöhnlichen Verdienste für die Stadt und in deren öffentlichem Leben geehrt werden. Damit bekommen sie erstmals einen eigenen Festabend, denn vor der Corona-Zwangspause waren sie noch ein zentraler Programmpunkt des Neujahrsempfangs der Stadt. Weil der aber – und das soll auch auf Dauer so bleiben – anlässlich seines Umzugs in die neue BZM-Aula umgestaltet und gestrafft wurde, hat die Stadt diesen zweiten Bürgerempfang ins Leben gerufen.

Rund 500 Gäste kommen regelmäßig zu den Neujahrsempfängen im Januar. Für den Empfang am 25. Mai erhofft sich Bürgermeister Georg Riedmann zumindest die Hälfte: „Wir würden uns über 200 bis 250 Besucher sehr freuen“, sagt er. Schließlich sollen die zu Ehrenden auch einen ihren Verdiensten angemessenen Rahmen genießen dürfen. „Der Festakt wird ein Prototyp, ein Festakt ohne komplett ausgearbeitetes Drehbuch“, sagt Riedmann.

Früher auf den Tartanbahnen der Welt unterwegs, heute auf den Kabarettbühnen: Olympiasieger Dieter Baumann ist Ehrengast und Moderator des Bürgerempfangs am 25. Mai in der Stadthalle. | Bild: Tobias Kleinschmidt/dpa

Am Ende ein Stehempfang

Fest stehen lediglich die einzelnen Programmpunkte, die die Ehrungen flankieren: Es gibt Vorführungen des Turnvereins und der Roboter-AG des Bildungszentrums – und als Ehrengast und Moderator den früheren Olympiasieger im 5000-Meter-Lauf, Dieter Baumann.

Inzwischen ist der Goldmedaillengewinner von Barcelona 1992 auch als Kabarettist auf den Bühnen der Republik unterwegs. Und so wird er auch in der Stadthalle Auszüge aus seinem neuen Programm darbieten und darüber hinaus auch das Programm des Abends moderieren. „Wir werden uns dabei gemeinsam auf der Bühne die Bälle zuspielen“, kündigt Riedmann an.

Häufig nahmen die Ehrungen verdienter Bürger, im Bild die Roboter-AG des Bildungszentrums, die Hälfte der Dauer der Neujahrsempfänge ein. Mit der Umgestaltung in diesem Jahr wurde der Neujahrsempfang deutlich gestrafft. | Bild: Lang, Andreas

Eher spontan und aus dem Stegreif, das sei jedenfalls der Plan. Telefoniert mit Baumann habe er schon einige Male, natürlich auch, um ein gegenseitiges Gespür zu bekommen. Beginn des Bürgerempfangs ist um 19 Uhr, im Anschluss lädt die Stadt noch zum Stehempfang ein. Den wiederum wird natürlich die Trachtengruppe bewirten.