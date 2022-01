von Mona Verena Zeller

Für viele Familien ist die Ferienzeit da und die Stimmung dennoch ein wenig getrübt: Aufgrund der erneut verschärften Pandemie-Maßnahmen kommen viele Ausflugsziele und größere Zusammenkünfte dieses Jahr wieder nicht in Frage. Gerade mit Kindern ist es da oft nicht leicht, die Stimmung hochzuhalten. Gemeinsames Spielen kann zumindest zeitweise für willkommene Abwechslung sorgen.

In der Buchhandlung in Markdorf etwa gibt es nicht nur Bücher, sondern auch eine Auswahl an Spielen. Ivana Pavlovic (19), die derzeit als Verkäuferin aushilft, hat eine Empfehlung für unterhaltsame Stunden parat: das Schweizer Spiel „Kampf gegen das Spießertum“, ab 16 Jahren. „Allerdings muss man definitiv einen Hang zum schwarzen Humor haben“, warnt sie schmunzelnd vor. Sie selbst und auch ihre Oma hätten über die im Spiel beschriebenen Szenarien aber bereits viel gelacht.

Ivana Pavlovic (19) von der Buchhandlung Osiander in Markdorf empfiehlt ihr Lieblingsspiel vor allem Menschen, die auch etwas Sinn für schwarzen Humor haben. Es mache aber großen Spaß, versichert sie. | Bild: Mona Verena Zeller

Auch Klassiker für kleinere Kinder wie „Halli Galli“ oder „Obstgarten“ gibt es dort und in anderen Spielwarenhandlungen im Sortiment. Letzteres lässt sich schon mit Kindern ab drei Jahren gut spielen und erfreut sich dank des schön gestalteten Spielmaterials, der einfachen Regeln und der kooperativen Spielidee bereits seit über 30 Jahren großer Beliebtheit.

Vergnüglicher Zeitvertreib für die ganze Familie: Das Obstgarten-Spiel macht vor allem den Jüngeren viel Spaß. | Bild: Mona Verena Zeller

Spielenachmittag im Mehrgenerationenhaus

Renate Hold vom Mehrgenerationenhaus Markdorf hat ebenfalls einen Vorschlag. Das Kartenspiel „Cabo“ (ab 8 Jahren) werde in ihrer Familie gern gespielt. „Praktisch ist, dass man es auch zu zweit spielen kann und die einzelnen Runden nicht lange dauern“, sagt sie. Außerdem lädt Renate Hold alle Daheimgebliebenen zum Spielenachmittag ins Mehrgenerationenhaus ein, der immer montags von 15 bis 17 Uhr im Wohnzimmer des MGH stattfindet.

Im Mehrgenerationenhaus in Markdorf wird immer montags ein offener Spielenachmittag angeboten. Wer Spaß an gemeinsamen Brettspielen hat, ist willkommen. | Bild: Jörg Büsche

Spiele, die nichts kosten

Um die Ferienzeit ein bisschen aufzulockern, muss man aber nicht einmal losziehen und neue Spiele besorgen. Kindergartenkinder amüsieren sich oft prächtig beim Verstecken oder Topfschlagen, für gemeinsame Spiele mit Schulkindern und Jugendlichen benötigt man nicht mehr als Zettel und Stift. Dabei kann man alte Klassiker auch gut abwandeln.

Galgenmännchen (mindestens zwei Spieler ab 7 Jahren): Ein Spieler denkt sich ein Wort aus. Für jeden Buchstaben des Wortes wird ein Strich auf ein Papier oder eine Tafel gemalt. Die anderen Mitspieler raten nun der Reihe nach Buchstaben, die im Wort vorkommen könnten. Bei jedem Treffer trägt der Spielleiter den Buchstaben in allen Positionen ein. Kommt der Buchstabe nicht vor, beginnt der Spielleiter, den Galgen zu malen. Beim ersten falschen Buchstaben wird der Hügel gemalt, beim zweiten der Grundstock. Je nach Schwierigkeitsgrad sind zehn bis 15 Fehlversuche möglich, ehe das komplette Strichmännchen am Galgen baumelt. Wird das Wort nicht rechtzeitig erraten, hat der Spielleiter gewonnen. Wer das Wort errät, darf sich das nächste Wort ausdenken.



Tipp: Wer das baumelnde Männchen zu gruselig findet, kann dieses durch eine beliebige andere Zeichnung mit zehn bis fünfzehn Strichen ersetzen – zum Beispiel mit einem Schneemann. Wichtig ist, die Anzahl der Striche im Vorhinein festzulegen.

Für viele Spiele reicht es aus, Papier und Stifte im Haus zu haben. | Bild: Mona Verena Zeller

Stadt-Land-Fluss (mindestens zwei Spieler ab 8 Jahren): Das Papier wird in Spalten unterteilt, die mit je einem Begriff versehen werden. Zu Beginn jeder Runde geht ein Spieler lautlos das Alphabet durch, bis ein anderer „Stopp“ sagt. Nun müssen alle Mitspielenden die Kategorien mit Wörtern, die mit dem getroffenen Buchstaben beginnen, ausfüllen. Wer als Erster für jede Spalte ein Wort gefunden hat, ruft „Stopp“ – dann wird verglichen. Für gleiche Wörter mehrerer Spieler gibt es fünf Punkte, für unterschiedliche zehn. Hat ein Spieler als einziger eine richtige Antwort, bekommt er dafür 20 Punkte. Zum Schluss wird addiert.



Tipp: Die klassischen Rubriken Stadt, Land, Fluss können nach Lust und Laune erweitert und an das Alter der Spielenden angepasst werden. Kleine Kinder können mit Kategorien wie „Tier“ oder „Spielzeug“ etwas anfangen, für Jugendliche und Erwachsene dagegen können Begriffe wie „Krankheit“ oder „Trennungsgrund“ eine Herausforderung darstellen.

Die aktuelle Spieleauswahl im Handel in diesem Winter hat für unterschiedliche Altersgruppen etwas zu bieten. | Bild: Mona Verena Zeller

„Wer bin ich?“ (mindestens zwei Spieler ab 10 Jahren): Jeder Spieler schreibt den Namen einer bekannte Person – zum Beispiel „Angela Merkel“ – auf einen Zettel und befestigt diesen auf der Stirn eines Mitspielers, mithilfe eines Post-it-Zettels oder eines Gummibands, ohne dass dieser den Namen mitbekommt. Nun müssen alle Mitspielenden erraten, wer sie sind. Dafür werden Ja-Nein-Fragen gestellt. Bei einer negativen Antwort ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer zuerst den Namen auf der eigenen Stirn errät, hat gewonnen.



Tipp: Vorab vereinbaren, ob fiktive Personen, Tiere oder auch Gegenstände erlaubt sind.