Auf der Wiese beim Weiher sind die Kobolde, Vampire, Meerjungfrauen, Gespenster, Drachen und Einhörner los. Denn die diesjährigen Ferienspiele des städtischen Jugendreferates stehen unter dem Motto „Fabelwesen“. 120 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahre werden von Montag bis Freitag von 70 Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreut. Spaß und Spiel steht dabei ganz oben auf der Liste. Neu in diesem Jahr: Die Ferienspiele gehen in die Verlängerung. Für die kommende Woche sind 85 Kinder angemeldet.

Gute Stimmung bei den Kindern und im Team

Die Leiterinnen Ida Knecht und Larissa Graf berichten von einer guten Stimmung unter den Kindern – und im Betreuerteam. Die beiden 18-Jährigen sind zum fünften Mal dabei. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Kinder in Klein- und Großgruppen aufgeteilt, die unter sich bleiben und sich nicht vermischen. Wenn alle am Ende des Tages zum Abschlusskreis zusammenkommen, gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Alle zwei Tage wird getestet. „Die Kinder machen das alles sehr gut mit. Sie freuen sich einfach, zusammen zu sein und gemeinsam spielen zu können“, so Ida Knecht.

Ida Knecht (links) und Larissa Graf, beide 18 Jahre alt, gehören zum Team der 70 Betreuer, die sich auf der Wiese am Weiher um 120 Kinder kümmern. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Der achtjährige Frederik ist eines der Kinder. Er ist zum ersten Mal dabei und ist bereits am ersten Tag restlos begeistert. „Es macht einfach Spaß und es gibt Spiele“, so Frederik während er aus einem Pappteller ein Kobold-Gesicht bastelt.

Frederik, 8 Jahre, ist zum ersten Mal bei den Ferienspielen dabei. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Vorfreude auf Basteln und Ausflüge

Einen Tisch weiter sitzt der zehnjährige Simon. Er ist zum zweiten Mal bei den Ferienspielen und hat besonders den Ausflug zum Affenberg im vergangenen Jahr in Erinnerung. Dieses Jahr geht es ins Spieleland nach Ravensburg. „Da freue ich mich auch drauf“, sagt Simon und die zehnjährige Anna fügt hinzu: „ Ich freue mich auch aufs Basteln und die Ausflüge“. Alle in der Gruppe tragen das Ferienspiele-T-Shirt, bei einigen steht der Name drauf, andere basteln noch einen extra Namensanhänger.

Die Leiterinnen Jana Lebherz und Madita Haller haben mit ihrer Gruppe Simon, Jasmine, Amelie, Anna, Sadiqua, Dorothea und Rebekka T-Shirts bemalt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

So wie Betreuerin Merle Handtmann mit Franzi. Die 15-jährige war bereits als Kind bei den Ferienspiele und ist nun über Freunde zum Team gestoßen. Der 17-jährige Phil Kaufmann ist zum ersten Mal dabei und unterstützt die Kinder ebenfalls beim Basteln der Namensanhänger.

Betreuerin Merle Handtmann hat gemeinsam mit Franzi das Namensschild – einen Drachen – ausgemalt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Der 17-jährige Phil Kaufmann gehört zum Betreuerteam. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Währenddessen sind die Mädchen Aurora (10 Jahre), Hannah, Charlotte und Antonia (alle 9 Jahre) mit Haarbänden beschäftigt. „Das macht sie gut“, lobt Charlotte ihre Freundin Antonia. Dann werden die Mädchen von den Jungs unterbrochen, die vom Fußball spielen zurückkommen. Noah (8 Jahre), Michael (8) und Valentin (9) haben mit Betreuer Laurenz Eggelieng den perfekten Spielpartner gefunden. Schnell noch für ein Foto posieren und schon düsen sie wieder mit dem Ball davon. Später wartet noch ein anderes Großprojekt: aus Holz soll eine Hütte gebaut werden.

Erfolgreich beim Fußball: Betreuer Laurenz Eggelieng mit Noah, Michael und Valentin. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Lager-Song und Lager-Tanz werden auf dem Platz einstudiert

Dann wird es laut auf dem Platz. Der Lager-Tanz muss geübt werden, damit der im Laufe der Woche immer besser sitzt. Zuvor geben Gabriel Joos, Beno Stephan und Niklas Uhl aber noch den Ferienspiele-Song zum Besten. „Den texten wir jedes Jahr um“, so Gabriel Joos. Für die Kinder ist nun Tanzen angesagt. Das geht im Kreis, aber auch aus der Entfernung.

Gabriel Joss, Beno Stephan und Niklas Uhl singen den Lager-Song. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Nach unten, nach unten: Immer wieder werden die Kinder auf der Wiese zum Tanzen und Mitmachen aufgefordert. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Während die einen Gruppen den Tag auf der Wiese verbringen, sind andere im Wald unterwegs. „So entzerren wir das Ganze“, sagt Leiterin Larissa Graf. Das habe im vergangenen Jahr bestens funktioniert und so habe man das beibehalten. Auf dem Programm stehen neben den Ausflügen noch eine Schnitzeljagd und die Olympiade. Sollte das Wetter nicht spielen, besteht die Möglichkeit, in die Sporthalle der Jakob-Gretser-Schule und in die Stadthalle auszuweichen. Auch bietet ein neuer großer Pavillon Schutz vor Regen.