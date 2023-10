Es füllt sich: Nach und nach stellen sich immer mehr Menschen ein auf dem Platz, an den das Vaude-Geschäft, die Sparkasse und der Edeka-Markt grenzen. Es gibt Wein. Es gibt Bier, aber kein Freibier. Wer trinken möchte an diesem Abend, der soll etwas spenden. Das ist die Idee, die Jens Neumann hatte. „Was die Leute geben, sollen sie selbst bestimmen“, erklärt der Freie-Wähler-Stadtrat und Mitgeschäftsführer des Kultur-Teams Markdorf. Alle Spenden fließen an die Markdorfer Tafel, damit sie Lebensmittel für Bedürftige einkaufen kann.

„Super-Idee“, findet Dominik Hoffmann. Der 32-Jährige hat über einen Whatsapp-Kontakt von der Charity-Aktion erfahren. Bekannte zu treffen, sei immer gut. Ebenso gut wie ein Feierabendbier. Am besten gefällt Hoffmann „die Initiative, die hinter der ganzen Sache steckt“. Dass sich jemand etwa Besonderes einfallen lässt, um sich für eine gute Sache einzusetzen „und andere dabei mitnimmt und ansteckt“. Aus seiner Sicht bräuchte es mehr von solchem Engagement

Begeistert hat Jens Neumann auch Alexander Kauderer, den Geschäftsführer des Vaude-Stores. Dem hat die Aktion vor seinem Schaufenster so gut gefallen, dass er sich mit einer Rabatt-Aktion beteiligt hat, von der er zusätzlich je 5 Euro pro Verkauf an die Tafel spendete. Zum Ausschank kam außer dem Bier, das beim Open-Air-Festival auf dem Marktplatz übrig blieb, auch Wein. „Markdorfer Roter aus eigenem Anbau, den es bisher nicht im Geschäft gab“, erklärt Neumann. Als Stadtrat habe er den Eigenanbau immer unterstützen wollen und Flaschen erstanden. Von denen trennte er sich nun für den guten Zweck.

„Wir brauchen das Geld immer dringender“, erklärt Günther Wieth. Der Leiter der Tafel erläutert: „Im Monat geben wir zwischen 2500 und 3000 Euro für Lebensmittel aus.“ Für zugekaufte Lebensmittel, da das, was aus den Supermärkten kommt, längst nicht mehr ausreicht Anbetrachts der stetig steigenden Zahl an Bedürftigen. Gespendet an die Tafel wurden 500 Euro.