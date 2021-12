Am Dienstag soll der Haushalt 2022 der Stadt Markdorf in trockene Tücher gepackt werden: Der Gemeinderat soll nach drei vorhergegangenen Beratungsrunden das Zahlenwerk beschließen. In seiner Vorlage für den Rat weist Stadtkämmerer Michael Lissner darauf hin, dass die geplanten umfangreichen Investitionen in Bildung, Betreuung und Stadtentwicklung die Finanzen der Stadt in den kommenden fünf bis sieben Jahren binden würden. Stand jetzt werde es gelingen, dass der Ergebnishaushalt 2022 gerade noch ausgeglichen sei.

Damit, so Lissner, käme die Stadt dem „Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit nach“. Das heißt: Er ist generationengerecht. Nachfolgende Generationen, also etwa die heutigen Kinder, werden nicht mit den Folgen von Schulden, die heute gemacht werden, belastet werden. Dies ist eine der wesentlichen Vorgaben der neuen doppischen Haushaltsführung. „Es muss das Ziel sein, den Ausgleich des Ergebnishaushaltes mittelfristig auf Dauer sicherzustellen“, schreibt Lissner.

Keine Kreditaufnahme und keine Steuererhöhungen

Auf 38,8 Millionen Euro beläuft sich das Volumen des Ergebnishaushaltes. Im Finanzhaushalt, in dem auch die Investitionen abgebildet sind, stehen geplanten 37,8 Millionen Euro an Einnahmen aus dem laufenden Verwaltungsgeschäft Ausgaben in Höhe von 35,2 Millionen Euro gegenüber. Mehr als die Hälfte der Ausgaben sind Investitionen: 19,9 Millionen Euro sollen 2022 investiert werden, hinzu kommt die Tilgung in Höhe von 224 000 Euro. Die größten Posten im Investitionsprogramm sind die Beteiligung der Stadt an der Sanierung und Erneuerung des Bildungszentrums, die Sanierung der Jakob-Gretser-Grundschule und der Sporthallen-Neubau, die Sanierung des Rathauses sowie die letzten Arbeiten bei der Erweiterung des Kindergartens St. Elisabeth. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, unverändert bleiben 2022 auch die Steuersätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer.

Die Sitzung am Dienstag um 18 Uhr in der Stadthalle ist ausschließlich dem Haushalt gewidmet und öffentlich. Nach dem Haushaltsbeschluss wird FW-Stadträtin Sandra Steffelin für ihre zehnjährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat geehrt werden.