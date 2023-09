Kunstnacht in Ravensburg und Ausstellungseröffnung in Friedrichshafen – Bernhard Oßwald befürchtete Schlimmes. Um so überraschter zeigte sich der Vorsitzende des Markdorfer Kunstvereins, als sich jüngst zur Vernissage dann doch viele Besucher in der Stadtgalerie eingefunden hatten. Dort sind noch bis zum 3. November die Bilder, Collagen, Skulpturen und Installationen von Julia Sossinka zu sehen. Die junge Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin.

„Somewhere over the Rainbow“, heißt die raumfüllende Arbeit aus bunten Papierstreifen, mit der Julia Sossinka den großen Raum im Obergeschoss der Stadtgalerie ausgefüllt hat. Ihre an gespannte Nylonfäden geklebten Äste, Zweige und Wurzeln aus mit Schellackfarben bemaltem Aquarellpapier verlockten die Zuschauer dazu, sich in das Farbdickicht hineinzuwagen, ebenso auch die von der Zwischengeschossdecke baumelnden Stoff-Körper. Auch sie verströmten mit ihren kräftigen Farben jene Heiterkeit, von der Alessia Sonntag bei ihrer Vernissage-Rede gesprochen hatte. Am Sonntag, 8. Oktober, besteht erneut die Gelegenheit, die Ravensburger Kunsthistorikerin über die Kunst von Julia Sossinka reden zu hören, denn Alessia Sonntag führt dann durch die Stadtgalerie-Ausstellung. Der Titel der Ausstellung lautet übrigens gleichfalls „Somewhere over the Rainbow“. So muss es für den Pianisten Johannes Tress, der die Vernissage-Reden musikalisch umrahmte, nahe gelegen haben, den Musical-Song aus dem „Zauberer von Oz“ zu singen.

Laudatorin Alessia Sonntag attestierte Sossinkas Kunst großen Anmut. Es begegne ein „beeindruckender Farbreichtum“ – gewissermaßen als Hinführung zu schönen Traumwelten. Nicht gerade von Traumwelten, doch vom Ort eines gelungenen Austauschs für die Bürger hatte übrigens Bürgermeister Georg Riedmann gesprochen. Er informierte, dass die Stadt den bisher gastronomisch genutzten Raum neben der Stadtgalerie künftig als Begegnungsort und Forum für Veranstaltungen nutzen werde.