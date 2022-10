von Heike Gumsheimer

Irmgard Teske, Mitbegründerin des Familienforums, und ihre Freundin, beide Psychologinnen und Anfang der 90er Jahre schwanger, wollten trotz Baby berufstätig bleiben, aber Einrichtungen für Kleinkinderbetreuung gab es keine. „Wir machten aus der Not eine Tugend und organisierten Geburtsvorbereitungskurse für Paare, das gab es damals im ganzen Bodenseekreis nicht“, beschreibt Irmgard Teske ihr Engagement und den Grundstein, der einige Jahre später, 1994, zur Gründung des Vereins Eltern-Kind-Gruppen Raumschaft Markdorf führte.

„Die Kurse hatten großen Zulauf und die Anzahl wuchs schnell. Bald waren die Babys da und die jungen Mütter sehnten sich nach Austausch, so boten wir erste Mutter-Kind-Treffen an.“ Schnell hatten sich auch Gruppen in Nachbargemeinden gebildet und „die Gespräche wurden gesellschaftlicher, politischer und gingen über reine Baby- und Familienthemen hinaus“, beschreibt Teske die Entwicklung. Auch sei bald der Wunsch nach Vernetzung der Gruppen untereinander entstanden.

Wissenstransfer, Entlastung, aber vor allem Frauen ins politische Leben und in die politische Mitverantwortung zu bringen, das sei von Anfang an ihre Motivation gewesen. Wie Teske weiter erzählt, habe es bereits damals den Mehrgenerationengedanken gegeben.

„Monatlich hielten wir Vorträge, brachten eine Zeitschrift zu Familienthemen heraus und engagierten uns politisch“, listet Teske einige Aktivitäten auf. Auch habe sich das Jugendamt bei den Selbsthilfeprogrammen für Eltern angedockt. „Die damalige Leiterin Marianne Dressler erkannte die Chance, die Familientreffs der verschiedenen Gemeinden für präventive Familienarbeit zu nutzen“, sagt die Psychologin. „Als Initiative hatten wir seit 1992 zwar feste Strukturen, aber uns wurde die Gründung eines Vereins empfohlen, der für Dauerhaftigkeit und Seriosität stehe und klare, rechtliche Strukturen biete.“ Dieser Schritt erfolgte dann im Jahr 1994.

„Das Thema Kinderbetreuung für unter Dreijährige war ein Dauerthema“, berichtet Teske weiter. „Als Verein forderten wir nun beim Bürgermeister eine Kinderbetreuung für die Kleinen, woraufhin in Ittendorf eine erste Kleinkindergruppe in städtischer Trägerschaft entstand.“ Die Frauen von damals leisteten wichtige Emanzipationsarbeit, beschreibt sie. Eine Mitstreiterin habe einmal zu ihr gesagt: „Wir haben zwar keine Rentenansprüche, aber wir haben dafür gesorgt, dass jüngere Frauengenerationen trotz Kindern wieder arbeiten gehen können.“

In den folgenden Jahren entwickelte der Verein immer neue Ideen und Programme, denen der Mehrgenerationengedanke zugrunde lag. Es galt, einen Ort zu schaffen, der generationsübergreifend genutzt werden konnte. Erste Väter-Treffen und erste Mütter-Kinder-Väter-Senioren-Treffen fanden statt. Nach und nach etablierte sich der Verein, wurde größer und Engagierte richteten den Blick zunehmend nach außen. „Wir haben für soziale Zwecke Spenden gesammelt oder Sprachkurse für Frauen aus der Türkei angeboten“, erzählt Teske.

2006 gab Ursula von der Leyen, damals Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Startschuss zum bundesweiten Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. In jedem Landkreis sollte es Modellhäuser geben, in denen das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Der damalige Bürgermeister Bernd Gerber stellte das alte Pflegeheim in Aussicht, falls Markdorf den Zuschlag bekommen sollte. 2007 war es dann soweit und seither ist der Verein Familienforum – früher Verein Eltern-Kind-Gruppen Raumschaft Markdorf – Träger des Mehrgenerationenhauses (MGH).

Das Miteinander der Generationen wird aktiv gelebt, hier spielte Helga-Maria Kaltenmeier für die Kleinen auf der Mundharmonika. | Bild: Archiv Mehrgenerationenhaus

Renate Hold vom Leitungsteam der Einrichtung freut sich: „In 15 Jahren Mehrgenerationenhaus haben viele bürgerschaftlich Engagierte ihr Wissen und ihre Ideen eingebracht.“ Kristin Jungblut ergänzt: „Wir haben immer den Bedarf unserer Gäste aufgenommen und in Projekte umgesetzt.“ So entstanden über die Jahre viele Angebote gegen Armut. „In unseren Kleider-, Fahrrad-, PC- oder Möbelkreiseln findet eine Umverteilung von Wohlstand statt“, sagt Hold. Eine Weile lang gab es eine integrative Kickgruppe, bei der sich Jugendliche mit und ohne Behinderungen zum Fußballspielen trafen. „Und in den letzten Jahren sind wir zur Anlaufstelle für Menschen geworden, die Bedarf an digitaler Unterstützung haben.“ Rudolf Glöggler, Vorsitzender des Mehrgenerationenhaus-Vereins, freut sich über die Kooperation mit der Pestalozzischule: „Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf kamen fortan regelmäßig ins MGH und waren nicht mehr ausgegrenzt.“

Flexibilität und Geschwindigkeit bezeichnet Renate Hold als die großen Stärken des MGH. „Denken Sie an die Flüchtlinge aus der Ukraine in diesem Frühjahr, wir haben den Bedarf gesehen und schnell und unbürokratisch Hilfsangebote aufgebaut. Ob Vernetzungsmöglichkeiten, Sprachkurse oder sonstigen Unterstützungen, wir sind ganz schnell parat.“ Das verschaffe größeren Hilfseinrichtungen etwas Zeit. „Wir wollen keine Konkurrenz sein, wir fangen Not kurzfristig ab und vermitteln dann weiter“, beschreibt sie die Erfolgsgeschichte des MGH.