Sie kommen aus vier Himmelsrichtungen. Die Teilnehmer der Pilgerfahrt zur elften Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Karlsruhe sind in Trier, Kassel, und Tuttlingen gestartet. Und die, die sich von Süden her nähern, haben ihre Fahrt in Markdorf begonnen. Schierer Zufall war das nicht. Denn Organisator der Vollversammlung ist Hans-Joachim Zobel, ehemals Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Markdorf.

Es geht rheinabwärts – und das per Rad – über Basel, Freiburg und Kehl nach Karlsruhe. „Unsere erste Etappe endet in Steißlingen“, erklärte Doris Käser. Die Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats fährt mit. Das begreift sie einerseits als Gastgeberpflicht. Immerhin hat die Gemeinde die Velo-Pilger am Sonntagabend im Haus im Weinberg mit einem Entsendungsgottesdienst begrüßt, sie zu einem Abend der Begegnung eingeladen, bewirtet und am Montagmorgen gesegnet auf die Reise entlassen.

„Für mich ist es eine Ehrensache, dass ich unsere Gäste auf dem Fahrradpilgerweg begleite.“ Doris Käser, Vorsitzende des Kirchengemeinderats Markdorf. | Bild: Jörg Büsche

Das andere Ziel Doris Käsers heißt „Zeichen setzen“. Auf jenem Wimpel, den sie beim Gottesdienst den Pilgern zum Anbringen ans Fahrrad in die Hand gedrückt hat, steht die Botschaft „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“. Derzeit sei das dringend nötig, erklärte Pfarrer Zobel mit Blick auf den Ukrainekrieg. Erst jüngst hat der Ökumenische Rat der Kirchen den Menschen in der Ukraine Solidarität bekundet. Kiew fordert, dass die russische Mitgliedschaft ausgesetzt werden soll, solange der Angriffskrieg fortdaure. „Das entspricht aber nicht den Leitgedanken des Rats“, erklärte Zobel, „ganz wichtig ist es, im Gespräch zu bleiben.“

„Nein, ich bin nicht mit dem Rad aus Wolfach hergekommen. Unser Sohn hat uns nach Markdorf gefahren. Angst vor der Strecke nach Karlsruhe haben wir aber nicht, radeln wir doch regelmäßig.“ Lydia Scheider aus Wolfach | Bild: Jörg Büsche

Das Miteinanderreden war denn auch das Zentrum des sonntäglichen Entsendungsgottesdienstes im Haus im Weinberg. Regine Klusmann, Dekanin in Überlingen-Stockach, und Pfarrer Zobel hatten die Szene am Jakobsbrunnen vorgelesen, das Treffen Jesu mit der Samariterin. Allen widrigen Umständen zum Trotz wird sie zur Trägerin der christlichen Botschaft. Und vielleicht, so hofft Hans-Joachim Zobel, „wird bei der Begegnung der Religionen bei der Vollversammlung ja doch etwas gesät, was irgendwann als Frieden geerntet werden kann“.

„Bei mir war es vor allem der persönliche Kontakt zu Pfarrer Zobel, der mich zum Mitpilgern gebracht hat. Eigentlich habe ich nämlich gar keine Zeit für eine so lange Tour.“ Walter Rubsamen aus Freiburg | Bild: Jörg Büsche

Die Friedenshoffnung ist die eine Seite, Gerechtigkeit die andere. Noch hinzu kommt, was Doris Käser im Gottesdienst angesprochen hat: der Wunsch, die Schöpfung zu bewahren. Auch deshalb wünscht sich die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, „dass sich unterwegs noch möglichst viele unserer Gruppe anschließen“ – bis zum Beginn der Vollversammlung am 31. August.