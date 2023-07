Bei einem Unfall in der Gutenbergstraße in Markdorf ist ein 13-Jähriger am Mittwoch gegen 7.45 Uhr mit einem Auto kollidiert. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 13-jähirge Fahrradfahrer von der Stadtmitte kommend auf der Straße – und sah dabei nicht, dass eine 53-jährige Autofahrerin dort angehalten hatte, um Kindern das Überqueren des Fußgängerüberwegs zu ermöglichen.

Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad ungebremst auf den Opel der 53-Jährigen auf und prallte in die Heckscheibe. Neben den schweren Verletzungen des Jungen entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.