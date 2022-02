Salem – Die Materialkosten, ob Stahl oder Holz, schießen derzeit durch die Decke. Dies macht sich auch an den Preisen der Handwerker und der Industrie bemerkbar. Neben den hohen Kosten haben die Handwerker auch mit Lieferproblemen und Materialknappheit am Markt zu kämpfen. Das Endresultat für die Kunden ist meist ein hoher Preisaufschlag sowie lange Wartezeiten, bis ihr Gewerk abgeschlossen werden kann.

„Wir können unsere Preise Gott sei Dank stabil halten, zum einen haben wir vorzeitig unsere Lager gefüllt und zum anderen sind wir in der glücklichen Lage, einen Lieferanten gefunden zu haben, der uns jederzeit mit den benötigen Bodenbelag beliefern kann“, freut sich Oguz Yanik, Geschäftsführer und Inhaber von Parkett Müller in Salem. Das bedeutet für seine Kunden, dass der Geschäftsführer auf lange Frist stabile Preise sowie pünktliche Lieferung und Fertigstellung seines Gewerkes garantieren kann.

Geschäftsführer Oguz Yanik und sein Team lieben die Herausforderungen und sind Spezialisten, wenn es um anspruchsvolle Bodenverlegung geht. Dank des erfahrenen Teams sind schwierige Verlege-Techniken sowie besondere Kundenwünsche kein Problem und werden professionell erledigt.

Das Leistungsspektrum ist groß und geht von Neuverlegung über Renovierung bis hin zur Reparatur von Massiv- und Fertigparkett, Holzdielen und Kork, Laminat, Teppich und Design-Belägen. Der Bodenbelags-Profi Oguz Yanik bietet seinen Kunden einen ganzheitlichen Fußboden-Service vor Ort, eine Beratung, dies auch im eigenen Showroom, den Verkauf qualitativ hochwertiger Bodenbeläge bis hin zum Zubehör und Pflege.

Weitere Dienstleistungen sind Montage von Sockelleisten aller Art und Belagsarbeiten auf Treppen, die Vorbereitung von Unterlagsboden (nivellieren, spachteln) sowie die Entfernung und Entsorgung alter Beläge. „Ob Klein- oder Großaufträge, ob privat oder von Unternehmen, bei uns werden alle mit dem gleichen Service und Beratung bedient“, versichert Oguz Yanik. Der große Kundenkreis, darunter viele Stammkunden, beweist, dass dies nicht nur leere Worte sind.

Durch die langjährige Erfahrung und Materialkunde ist das Team von Parkett Müller der ideale Partner, wenn es darum geht, seinen Kunden eine umfassende Beratung und Tipps für die Wahl des richtigen Bodenbelags sowie zu den Themen Verlegung, Pflege und Reinigung zu geben.

Nach jahrelangem Gebrauch tauchen bei den meisten Fußböden die üblichen Verschleißerscheinungen wie Kratzer, Risse und andere Schäden auf. „Wir bessern Fehler aus, schleifen und versiegeln den Boden und ölen und wachsen ihn anschließend“, erklärt Oguz Yanik. Die Bodenbelag-Profis nehmen sich auch größere Probleme an, die eventuell durch Brand- und Wasserschaden entstanden sind: Egal ob leichte oder schwere Schäden, die Profis haben immer das richtige Know-How sowie die richtigen Werkzeuge für Schäden aller Art dabei.

Kontakt:

Parkett Müller wurde 1959 von Arthur Müller in Salem gegründet und bis zur Übergabe an seinen Sohn Axel Müller im Jahr 1989 fortlaufend ausgebaut. Auch Axel Müller führte seinen Handwerksbetrieb mehr als 30 Jahre mit großer Leidenschaft und Tatkraft und übergab ihn zum 1. Februar vorigen Jahres an seinen ehemaligen Lehrling Oguz Yanik.

Parkett Müller

Bodenseestraße 102

88682 Salem



Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr; Mittwoch:

9 bis 12 Uhr; Samstag:

9 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung.



Telefon: 0¦75¦53/322

E-Mail: info@mueller-parkett.com

Internet:

http://www.mueller-parkett.com