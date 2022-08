Oguz Yannik, Geschäftsführer und Inhaber von Parkett Müller, hat frühzeitig die Zeichen am schwierigen Markt erkannt und rechtzeitig vor der Corona-Krise und dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Weichen gestellt. Während viele Unternehmen gegenwärtig am Markt mit Lieferproblemen beim Material, steigenden Rohstoffpreisen und dem Mangel an Fachpersonal zu kämpfen haben, hat Oguz Yannik nach eigenen Worten vorgesorgt und deshalb nicht diese Probleme. So stellte das Unternehmen jüngst drei neue Facharbeiter ein und präsentiert sich nun mit zehn Mitarbeitern inklusive Geschäftsführung.

„Lieferprobleme haben wir auch keine, da wir unser Materiallager frühzeitig bis unters Dach gelagert haben und auch einen Lieferanten gefunden haben, der uns ohne Probleme fehlendes Material liefern kann“, zeigt sich Yannik erfreut. Dies wiederum bedeute für seine Kunden, schnelle und problemlose Lieferzeiten und stabile Preise. „Unsere Auftragsbücher sind randvoll, dennoch können aufgrund der guten Personaldecke noch weitere Aufträge kurzfristig entgegengenommen und abgearbeitet werden“, freut sich der Geschäftsmann.

Der gute Ruf des Handwerksbetriebs hat sich herumgesprochen. So stehen Großaufträge von Krankenhäusern, Spielcasinos und großen Unternehmen genauso wie kleinere Baustellen von Privatpersonen oder Wünsche nach ausgefallenen und anspruchsvollen Bodenbelägen von Sterne-Hotels auf der Referenzliste von Parkett Müller. Geschäftsführer Oguz Yanik und sein Team lieben die Herausforderungen und sind Spezialisten, wenn es um anspruchsvolle Bodenverlegung geht. Dank des erfahrenen Teams, seien schwierige Verlege-Techniken sowie besondere Kundenwünsche kein Problem und würden professionell erledigt, heißt es. Das Leistungsspektrum ist groß und geht von Neuverlegung über Renovierung bis hin zur Reparatur von Massiv- und Fertigparkett, Holzdielen und Kork, Laminat, Teppich und Design-Belägen.

Der Bodenbelags-Profi Oguz Yanik bietet seinen Kunden einen ganzheitlichen Fußboden-Service vor Ort, von einer Beratung – auch im eigenen Showroom -, über den Verkauf qualitativ hochwertiger Bodenbeläge bis hin zum Zubehör und Pflege. Weitere Dienstleistungen sind Montage von Sockelleisten aller Art und Belagsarbeiten auf Treppen, die Vorbereitung von Unterlagsböden (nivellieren, spachteln) sowie die Entfernung und Entsorgung alter Beläge. „Ob Klein- oder Großaufträge, ob privat oder von Unternehmen, bei uns werden alle mit dem gleichen Service und Beratung bedient“, versichert Oguz Yanik.

Der große Kundenkreis, darunter viele Stammkunden, zeugt von der Qualität der Arbeit. Durch die langjährige Erfahrung und Materialkunde ist das Team von Parkett Müller der ideale Partner, den Kunden eine umfassende Beratung und Tipps für die Wahl des richtigen Bodenbelags sowie zu den Themen Verlegung, Pflege und Reinigung zu geben.

Nach jahrelangem Gebrauch tauchen bei den meisten Fußböden die üblichen Verschleißerscheinungen wie Kratzer, Risse und andere Schäden auf. „Wir bessern Fehler aus, schleifen und versiegeln den Boden und ölen und wachsen ihn anschließend“, erklärt Oguz Yanik. Die Bodenbelag-Profis nehmen sich auch größerer Probleme an, die eventuell durch Brand- und Wasserschaden entstanden sind: Egal ob leichte oder schwere Schäden, die Profis haben immer das richtige Know-how sowie die richtigen Werkzeuge für Schäden aller Art dabei.

Das Unternehmen