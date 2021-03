Salem-Mimmenhausen – Parkett Müller ist ein alteingesessenes Familienunternehmen, das sich weit über die Region hinaus mit seinen Dienstleistungen rund um Bodenbeläge einen Namen gemacht hat. Im Jahr 1959 gründete Arthur Müller das Unternehmen, das später in der zweiter Generation von seinem Sohn Axel Müller übernommen und bis zum 1. Februar 2021 geführt wurde.

Die Tradition des Unternehmens wird mit gleichem Namen fortgesetzt; am 1. Februar hat unter der neuen Geschäftsführung von Oguz Yanik und Daniel Eichert eine neue Ära begonnen. Beide haben eine enge Beziehung zum Unternehmen Parkett Müller, da Yanik und Eichert ihre Ausbildung zum Bodenleger bei Müller absolvierten.

Oguz Yanik war vor der Übernahme von Parkett Müller zehn Jahre als Bodenleger selbstständig und hat sich hierbei einen guten Kundenkreis aufgebaut. Daniel Eichert gehörte dem Unternehmen Müller seit seiner Ausbildung im Jahr 2008 an. „Mein Kontakt zur Familie Müller ist nie abgebrochen, wir haben in der Vergangenheit auch einige Baustellen in Kooperation ausgeführt“, erklärt Oguz Yanik.

Besonders glücklich sind die beiden neuen Geschäftsführer darüber, dass Axel Müller und seine Frau Brigitte bis Juni 2022 für einen reibungslosen Übergang an Bord bleiben. Oguz Yanik und Daniel Eichert setzen auf Expansion und setzten sich für ein überschaubares und gesundes Wachstum des Unternehmens ein.

Daniel Eichert besucht derzeit die Meisterschule, damit das Unternehmen auch in Zukunft ein Meisterbetrieb bleibt. Stolz zeigt sich Oguz Yanik, dass sein Sohn Deniz eine Lehre im eigenen Betrieb angetreten hat. Seine Frau Jasmin Yanik unterstützt das Team als Assistentin der Geschäftsführung und managt die Büroarbeiten sowie die Termin- und Projektverwaltungen. Beide Geschäftsführer können auf neun Mitarbeiter bauen und bilden somit eine schlagkräftige Gruppe, die auch Großbaustellen mühelos meistern. Die Referenzliste ist groß, Hochschulen, öffentliche Gebäude, Privatwohnungen oder Großprojekte sind dabei nur einige. Oguz Yaniks Arbeit wurde so geschätzt, dass er Aufträge im Ausland erhielt und in St. Moritz und am Lago Maggiore seine Bodenlegekunst unter Beweis stellte.

Zum Rundumservice von Parkett Müller gehört das Verlegen von Parkett-, Laminat-, Kork-, PVC- Teppich- und Designböden. Für die optimale Bodenbelagsauswahl stehen drei Ausstellungsräume zur Verfügung. Weitere Dienstleistungen sind die Montage von Sockelleisten aller Art und Belagsarbeiten auf Treppen, die Vorbereitung von Unterlagsboden (nivellieren, spachteln) sowie die Entfernung und Entsorgung alter Beläge.

