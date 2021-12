Salem – Seit 1959 zählt das Familienunternehmen Parkett Müller aus Mimmenhausen zu einer der erfahrensten Bodenbelag-Profis im Bodenseekreis. Die gute Arbeit hat sich auch bis in die europäischen Nachbarländer herumgesprochen, das Team von Parkett Müller wurde in ausländischen Projekten für filigrane Spezialarbeiten eingesetzt. „Für uns sind Bodenbeläge Leidenschaft und Berufung zugleich, wir fangen da an, wo andere aufhören“, versichert Inhaber Oguz Yanik nicht ohne Stolz.

Er und seine Mitarbeiter lieben die Herausforderungen in ihrem Beruf, deren Leistungsspektrum von Neuverlegungen über Renovierung bis hin zu Reparatur von Massiv- und Fertigparkett, Holzdielen und Kork, Laminat, Teppich und Design-Belägen zählt. Geschäftsführer Yanik garantiert seinen Kunden einen ganzheitlichen Fußboden-Service. Von der Besichtigung vor Ort, der Beratung, dem Verkauf qualitativ hochwertiger Bodenbeläge bis hin zum Zubehör und der Pflege.

Langjährige Erfahrung

Durch die langjährige Erfahrung und Materialkunde ist das Team von Parkett Müller der ideale Partner, wenn es darum geht, ihren Kunden eine umfassende Beratung und Tipps für die Wahl des richtigen Bodenbelags sowie zu den Themen Verlegung, Pflege und Reinigung zu geben. Nach jahrelangem Gebrauch tauchen bei den meisten Fußböden die üblichen Verschleißerscheinungen wie Kratzer, Risse und andere Schäden auf. „Wir bessern Fehler aus, schleifen und versiegeln den Boden und ölen und wachsen ihn anschließend“, erklärt Oguz Yanik. Die Bodenbelag-Profis nehmen sich auch größere Probleme an, die eventuell durch Brand- oder Wasserschaden entstanden sind: Egal ob leichte oder schwere Schäden, die Profis haben immer das richtige Know-How sowie die richtigen Werkzeuge für Schäden aller Art dabei.

Weitere Dienstleistungen sind Montage von Sockelleisten aller Art und Belagsarbeiten auf Treppen, die Vorbereitung von Unterlagsboden (nivellieren, spachteln) sowie die Entfernung und Entsorgung alter Beläge. „Ob Klein- oder Großaufträge, ob privat oder von Unternehmen, bei uns werden alle mit dem gleichen Service und Beratung bedient“, versichert Oguz Yanik. Der große Kundenkreis, darunter viele Stammkunden, beweist, dass dies nicht nur leere Worte sind.

Alteingesessen

Parkett Müller ist ein alteingesessenes Familienunternehmen in Salem, das sich weit über die Region hinaus mit seinen Dienstleistungen rund um Bodenbeläge einen Namen gemacht hat. Das Unternehmen wurde bis zum 31. Januar 2021 von Axel Müller in dritter Generation geführt. Nach 62 Jahren übergab Axel Müller sein Familienbetrieb am 1. Februar 2021 an Yanik Oguz. Der Bodenbelag Profi hatte zuvor selbst äußerst erfolgreich sein eigenes Bodenbelag Geschäft zehn Jahre lang geführt.