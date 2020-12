Seit Frühjahr beherrscht das Thema Covid-19 nicht nur das Privatleben, sondern stellt die Menschen auch im Arbeitsalltag vor nie da gewesene Herausforderungen. Auch die Messebau Bodensee Volk GmbH in Friedrichshafen machte im monatelangen Umgang mit dem Virus ihre Erfahrungen – anfangs bei noch stattfindenden Messen, im weiteren Jahresverlauf beim Bau des neuen Firmengebäudes in der Spatenstraße in Nachbarschaft zur Messe Friedrichshafen. Vorweisen kann das Unternehmen, das Anfang 2019 aus dem Zusammenschluss der Firmen Messebau Volk und Quadrat Sys hervorging, eine 20-jährige Erfahrung.

Immer wieder machte das Team von Messebau Bodensee die Erfahrung, dass das Einhalten der Corona-Hygienemaßnahmen nicht einfach ist. „Häufig stellt sich das Problem, dass die Möglichkeit zum regelmäßigen und gründlichen Händewaschen schlicht fehlt“, sagt Geschäftsführer Patrik Volk. Da sich die Situation in absehbarer Zeit nicht ändern werde, sei in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Fendt Haustechnik die Idee einer mobilen Hygiene-Station entstanden. „Dabei handelt es sich um eine einfache und schnelle Lösung, um coronakonformes Händewaschen beispielsweise auf Baustellen, am Ein- und Ausgang des Wochenmarktes oder in Übergangswohnheimen möglich zu machen“, erläutert Patrik Volk.

Durch Waschbecken mit GK-Wasseranschluss ist die mobile Hygiene-Station sofort einsatzbereit. Ein zusätzliches Heizband schützt die Zuleitung in der kalten Jahreszeit vor Frost und ermöglicht das Händewaschen bei angenehmen Wassertemperaturen. Eine flexible Abwasserleitung, als Aushang laminierte Corona-Hygiene-Regeln sowie Spender für Flüssigseife und Desinfektionsmittel machen die Station komplett.

Als Schutz für Mitarbeiter und Kunden vor Infektionen bietet Messebau Bodensee außerdem Trennwände, die in Büroräumen aller Art zum Einsatz kommen. „Hier kennen wir uns ebenso aus wie bei Trockenbauwänden“, sagt Patrik Volk. Sein bestens aufgestelltes Unternehmen mit zehn Mitarbeitern befindet sich seit März in der großen Auszeit, genauer gesagt in Kurzarbeit für die Beschäftigten. „Wir fielen quasi mit vollen Auftragsbüchern von 120 Prozent auf Null herunter.“ Er sei jedoch zuversichtlich, dass es ab Mitte 2021 in der Messebranche wieder langsam aufwärts gehe. „Das Konzept der Interboot hat gezeigt, wie es funktionieren kann“, sagt der Geschäftsführer.

Vom Design des Messestands bis hin zum Aufbau

Vom Design des Messestands über die Konzeptionierung bis hin zum Aufbau vor Ort ist das Team von Messebau Bodensee mit seiner Arbeit in normalen Zeiten in ganz Europa bestens aufgestellt. Reichen die eigenen Kapazitäten nicht aus, unterstützen Sub-Unternehmen beim Aufbau der Messestände. Die Zeit des branchenbedingten, harten ersten Lockdowns nutzte das Unternehmen unter anderem für den Innenausbau der neuen Räume auf insgesamt 618 Quadratmetern, die es im Juli bezogen hat. „Normalerweise hätten wir das nicht selbst gemacht. Aber so konnten wir die Zeit sinnvoll nutzen.“

Kontakt: Messebau Bodensee Volk GmbH, Spatenstraße 22, 88046 Friedrichshafen, Telefon 0¦75¦41/2¦45¦00, E-Mail info@messebau-bodensee.de; Informationen unterhttp://www.messebau-bodensee.de