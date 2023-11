Markdorf – Die MB Stuckateur GmbH ist nicht nur ein einfacher Stuckateurbetrieb, sondern ein absoluter Spezialist für Trockenbau, Brandschutz, Akustik und Altbausanierung. Das Unternehmen hat sich seit Bestehen einen herausragenden Ruf weit über die Region hinaus geschaffen. 2013 als Ein-Mann Betrieb durch Markus Birkle gegründet, zeichnet sich die MB Stuckateur GmbH mit Sitz im Markdorfer Gewerbegebiet Negelsee durch eine hohe Fachkompetenz, handwerkliche Qualitätsarbeit und eine professionelle Kundenberatung aus. Mittlerweile hat sich das Familienunternehmen von einem Ein-Mann-Betrieb zu 16 kompetenten und fortlaufend geschulten Handwerkern und Büropersonal entwickelt.

Stetige Vergrößerung

Stolz zeigt sich Birkle, nicht nur in den Jahren an Mitarbeiter gewachsen zu sein, sondern auch Bürogebäude sowie Lagerhallen und Logistik am Standort Markdorf stets vergrößert zu haben – und dies ohne Bankfinanzierungen oder Fördertöpfe, sondern nur aus eigenen finanziellen Mitteln. „Unser Ziel ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Diesbezüglich setzen wir unsere Messlatte sehr hoch“, erklärt Firmenchef Markus Birkle das Geheimnis seines Firmenerfolgs.

Das Unternehmen ist weiterhin auf Erfolgskurs, die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Was fehlt, ist weiteres Fachpersonal, um weiterhin kontinuierlich wachsen zu können. Der Meisterbetrieb erfreut sich über viele Anfragen großer Bauträger, staatlichen Einrichtungen, Stiftungen genauso wie von privaten Hausbesitzern und Häuslebauern.

Über 1000 Projekte wurden seit Firmenbestehen erfolgreich abgewickelt, darunter auch etliche Großprojekte in Friedrichshafen wie beispielsweise das Franziskuszentrum, Hotel Knoblauch, Hotel Zeppelin und Industriegroßprojekte.

Kunden im Mittelpunkt

Als Fachbetrieb auf Wände und Decken spezialisiert, garantiert MB Stuckateur von der Planung bis zur Übergabe eine termingerechte und kostensichere Handwerksleistung. Dabei stehen die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden von MB Stuckateur stets im Mittelpunkt. „Mit größtmöglichem Einsatz, maßgeschneiderten Services und Dienstleistungen erfüllen wir Kundenwünsche kosten- und zeiteffektiv und erstellen daher auch für jeden Kunden einen individuell auf seine Vorstellungen zugeschnittenen Ausführungsvorschlag“, versichert Firmenchef Markus Birkle. „So behalten sowohl Architekten und Bauunternehmen als auch Industrie und private Bauherren stets den Überblick über unsere Leistungen und die Kosten.“

Starke Unterstützung erhält Markus Birkle von seiner Frau Elke Birkle, die im Büro schwerpunktmäßig das Rechnungswesen und die Personalverwaltung betreut. Glücklich zeigt sich Markus Birkle über die Verstärkung durch Stuckateur-Meister Wolfgang Saiger, der im Bereich Planung und Projektüberwachung seit einigen Jahren eine starke Stütze im Unternehmen ist.

Treue Mitarbeiter

„Ich bin stolz, dass wir eine treue und loyale Mannschaft haben, auf die wir seit vielen Jahren setzen können“, zeigt sich Markus Birkle erfreut. Der treuste Mitarbeiter darunter ist Mitarbeiter Ivan Chernyavskiy, der seit zehn Jahren und somit von Beginn an dem Unternehmen seine Treue beweist.

Die gute Arbeit von MB Stuckateur ist auch Silas Hildebrand aus Fronreute nicht verborgen geblieben: Er hat 2022 bei den deutschen Stuckateurmeisterschaften die Goldmedaille geholt und ist somit einer der besten Stuckateure Deutschlands. „Ich war überrascht und erfreut gleichermaßen, dass sich Silas Hildebrand bei uns beworben hat, um sich für eine gewisse Zeit bei uns weiterzubilden“, unterstreicht Markus Birkle nicht ohne Stolz.

Sichere Arbeitsplätze

„Im Rahmen regelmäßiger Fort- und Weiterbildungen sichern wir die Qualität unserer Leistungen nicht nur, sondern optimieren unser Portfolio auch zukunftsorientiert, sodass wir auch für die Zukunft sichere Arbeitsplätze in einem innovationsgeprägten Handwerk schaffen“, sagt Birkle weiter. Das komme nicht nur bei den Kunden an, sondern auch bei den Mitarbeitern. „Durch ein motivierendes, kollegiales und respektvolles Miteinander fördern wir den Teamgeist und regen unsere Mitarbeiter auch bewusst zur Kommunikation an, sodass sich unsere Mitarbeiter durch ein selbstständiges, lösungs- und kundenorientiertes Denken und Arbeiten auszeichnen.“